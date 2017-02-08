وزير التعليم العالي يناقش مع رئيسي جامعتي عدن وحضرموت الصعوبات التي تواجه الجامعتين
وزير التعليم العالي الدكتو حسين باسلامة
الأربعاء 08 فبراير 2017 06:02 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:
عدن (عدن الغد) خاص:
ناقش وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلامة اليوم مع رئيسي جامعتي عدن الدكتور الخضر لصور، وحضرموت الدكتور محمد خنبش، الصعوبات والإشكاليات التي تواجه الجامعتين وسبل معالجتها وحلها.
واستعرض رئيسا الجامعتين، عدداً من القضايا التي تتعلق باحتياجات العمل الأكاديمي والبحثي في الجامعتين والصعوبات التي يعاني منها طلاب الدراسات العليا المبتعثين في الخارج وسبل معالجتها.
وأكد الدكتور باسلامة، حرص الوزارة على الاهتمام بالجامعات ورفع مستوى التعليم، موضحا ان الوزارة ستعمل على وضع المعالجات المناسبة للمشاكل والرفع الى رئاسة الوزراء بالاحتياجات والامكانيات التي تحتاجها الجامعتين.
حضر الاجتماع وكيل وزارة التعليم العالي الدكتور صالح العبد.
تعليقات القراء
244285
[1] ضيعتوا الطلاب الله لايعطيك سلامه ياباسلامه
الأربعاء 08 فبراير 2017
العمودي | حضرموت
الطلاب المتخرجون لهم 3اعوام بدون شهادات ولايقدر يواصل تعليمه ولايشتغل اخربتوا بيوتهم الله يخرب بيوتكم وزرا من ورق اعطوا الناس شهاداتهم يواصلون تعليمهم او يبحثون لهم عن عمل
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