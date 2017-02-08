وزير التعليم العالي يناقش مع رئيسي جامعتي عدن وحضرموت الصعوبات التي تواجه الجامعتين

ناقش وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلامة اليوم مع رئيسي جامعتي عدن الدكتور الخضر لصور، وحضرموت الدكتور محمد خنبش، الصعوبات والإشكاليات التي تواجه الجامعتين وسبل معالجتها وحلها.



واستعرض رئيسا الجامعتين، عدداً من القضايا التي تتعلق باحتياجات العمل الأكاديمي والبحثي في الجامعتين والصعوبات التي يعاني منها طلاب الدراسات العليا المبتعثين في الخارج وسبل معالجتها.



وأكد الدكتور باسلامة، حرص الوزارة على الاهتمام بالجامعات ورفع مستوى التعليم، موضحا ان الوزارة ستعمل على وضع المعالجات المناسبة للمشاكل والرفع الى رئاسة الوزراء بالاحتياجات والامكانيات التي تحتاجها الجامعتين.



حضر الاجتماع وكيل وزارة التعليم العالي الدكتور صالح العبد.

المزيد في أخبار وتقارير مصدر امني : تفجير زنجبار انفجار عبوة ناسفة بالقرب من نقطة امنية قال مصدر امني بزنجبار ان الانفجار الذي هز المنطقة الشرقية من المدينة مساء الاربعاء كان ناتج عن تفجير عبوة ناسفة .وقال المصدر لـ"عدن الغد" ان مجهولين زرعوا عبوة ناسفة عناصر من القاعدة تشن هجوما على نقطة امنية شرق زنجبار وسماع دوي انفجار قال سكان محليون بزنجبار ان دوي انفجار عنيف سمع عند الساعة الـ 11:25 مساء يوم الاربعاء في محيط نقطة لقوات الامن شرق زنجبار اعقبها اطلاق نار كثيف .وبحسب السكان لعدن الغد رئيس وزراء الصومال السابق فارماجو يفوز بانتخابات الرئاسة أدى محمد عبد الله فارماجو رئيس الوزراء السابق الذي تعلم بالولايات المتحدة اليمين القانونية يوم الأربعاء رئيسا جديدا للصومال بعدما حقق تقدما مريحا في الجولة

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