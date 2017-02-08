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المجلس التنسيقي بصنعاء يضع أربعة شروط لإنهاء الإضراب في الجامعات الحكومية

الأربعاء 08 فبراير 2017 05:41 مساءً
صنعاء (عدن الغد) خاص:

أصدر المجلس الأعلى للتنسيق بين نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية بيانا اوضح فيه شروط إنهاء الإضراب الشامل.

وأشاد المجلس التنسيقي بمستوي الوعي النقابي لدى منتسبيه والتفاعل الكبير مع دعوات المجلس في الإضراب مؤكدا ان شجاعتهم وصمودهم في مواجهة اساليب الترهيب والتهديد ستدفعه للمضي قدما في مواصلة حراكه النقابي المسئول حتى تحقيق المطالب المشروعة المتمثلة بالاتي:

1- صرف الرواتب المتأخرة ووقف المخالفات المالية والإدارية.

2- وجود آلية مالية واضحة لكيفية صرف المرتبات بشكل منتظم بما في ذلك كافة التسويات المالية لمن أنهوا إيفادهم ولمن أنهوا تفرغاتهم العلمية وللترقيات الأكاديمية وغيرها من التسويات المالية وفقاً للقانون.

3- توفير الغطاء النقدي من الصرف الاجنبي اللازم للإصدار النقدي الجديد من العملة المحلية بما يضمن الحفاظ علي القيمة الحقيقية للأجور والمرتبات.

4- سرعة صرف المساعدات المالية لموفدي الجامعات في الخارج (المتأخرة واللاحقة) وبصورة منتظمة.

وأكد المجلس استمرار الإضراب حتى تحقيق تلك المطالب، وحيا المواقف الاكاديمية الشجاعة لعمداء الكليات ورؤساء الأقسام بجامعتي ذمار وصنعاء بعقدهم مجالس علمية خرجت بقرارات تتماشى مع تصعيد المجلس.

ولفت المجلس إلى ان"التاريخ لم ولن يرحم من تهاون وتاجر بحقوق ومعاناة زملائه من أجل التمسك بكرسي لن يدوم وتخلى عن ضميره وانتمائه الأكاديمي النقابي بالتواطؤ والسماح بارتكاب مخالفات جسيمة يجرمها قانون الجامعات اليمنية وتتنافي وحق الزمالة والحقوق والأعراف الأكاديمية".

 وتعهد المجلس بمحاسبة مرتكبي تلك المخالفات المتمثلة (بعمل اسئلة بديلة، عمل تنبيهات كتابية للمضربين، وإقالة بعض العمداء ورؤساء الأقسام كعقاب لالتزامهم بالإضراب، وعقد اجتماعات غير قانونية لمجالس الجامعات) باللجوء للقضاء لوقفها والتصدي للاعتقالات والإجراءات التعسفية وحملات التحريض التي تمارسها قيادات الجامعات ضد أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم لإجبارهم على كسر الاضراب "بدلا من تلمس معاناتهم والتعاون مع قيادات النقابات بالتخفيف منها"

 وأهاب المجلس التنسيقي بجميع منتسبيه رصد الانتهاكات والمخالفات وموافاة النقابات؛ لمحاسبة المتسببين بها حفاظاً علي سمعة الجامعات من هكذا ممارسات لم تشهد الحياة الاكاديمية مثيلاً لها.

وثمن المجلس التنسيقي الدور الكبير الذي قامت به الرئيس السابق للمجلس د.ابتسام الأصبحي رئيس نقابة جامعة تعز في الارتقاء بأداء المجلس وخدمة العمل النقابي بالجامعات الحكومية كما وأنيطت الامانة العامة للمجلس لنقابة جامعة الحديدة.

وكان المجلس التنسيقي الأعلى عقد اجتماعه  الدوري يوم الثلاثاء ٦ فبراير ٢٠١٧م، بمقر نقابة جامعة صنعاء ورئاسة رئيس المجلس الدوري رئيس نقابة جامعة ذمار الدكتور أحمد يفاعة.


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