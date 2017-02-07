حريق بسوق شعبي بالمخا عقب قصف حوثي
صورة للحريق الذي تسبب به القصف بالمخا عصر الثلاثاء -عدن الغد
الثلاثاء 07 فبراير 2017 07:58 مساءً
المخا (عدن الغد) خاص:
المخا (عدن الغد) خاص:
اندلعت النيران عصر يوم الثلاثاء بسوق شعبي وسط مدينة المخا عقب تعرضه للقصف على يد عناصر من ميليشيا الحوثي.
وقال مصدر عسكري لعدن الغد ان القوات الموالية للحوثيين وصالح التي انسحبت الى الغرب من مدينة المخا قصفت وسط المدينة بقذائف الهاون.
وسقطت احدى القذائف وسط سوق شعبي وهو ماتسبب باندلاع النيران فيه.
من نبيل القعيطي
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