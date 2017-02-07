رئيس الجمهورية يتفقد عدد من مديريات محافظة أرخبيل سقطرى

تفقد فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم، عددا من مديريات محافظة أرخبيل سقطرى واطلع على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وزار فخامة الرئيس منطقة " استيرو" وتفقد العمل في مشروع الشيخ زايد (1) والذي يشمل بناء 220 وحدة سكنية بمرافقها الصحية والتعليمية والخدمية الأخرى، للمتضررين من اعصاري "ميغ" و"تشابالا" اللذين ضربا الجزيرة في العام 2015.



كما اطلع رئيس الجمهورية على مستوى الإنجاز في المشروع، حيث تم استكمال بناء 120 وحدة سكنية، ووجه بسرعة انجاز ما تبقى من المشروع.



واستمع رئيس الجمهورية من مهندسي المشروع الى شرح مفصل عن مرافق المشروع، والتي تضم مدارس ومراكز صحية، وملحقات خدمية، مثمناً جهود الاشقاء في دولة الامارات العربية المتحدة، قيادة وحكومة وشعبا، على ما يقدمونه من دعم سخي في مساعدة الشعب اليمني خلال هذه الظروف الصعبة التي يعيشها.



وعبر فخامة الرئيس عن شكره لكافة الجهود التي يقدمها الاشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والي ساهمت في التخفيف من معاناة اليمنيين جراء الانقلاب الذي قادته مليشيا الحوثي وصالح.



كما زار رئيس الجمهورية منطقة "دكسيم " وتفقد مستوى الخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية للمواطنين، مستمعاً الى أهم الصعوبات والمشاكل التي يعاني منها أبناء المنطقة، موجها قيادة المحافظة بتحسين مستوى الخدمات العامة للمواطنين، ووضع المعالجات المناسبة لما فيه خدمة المواطنين.



رافق فخامته خلال الزيارة مستشار رئيس الجمهورية صالح عبيد، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي، ووزير السياحة الدكتور محمد عبدالمجيد قباطي، ومحافظ أرخبيل سقطرى اللواء سالم عبدالله السقطري.

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