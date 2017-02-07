MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الثلاثاء 07 فبراير 2017 08:08 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير بماذا اعترف المتهم بمحاولة إشعال النار داخل الحرم المكي
أخبار وتقارير

بماذا اعترف المتهم بمحاولة إشعال النار داخل الحرم المكي

لحظة القبض على الرجل الذي حاول اشعال النار بالحرم
الثلاثاء 07 فبراير 2017 06:53 مساءً
مكة المكرمة (عدن الغد) خاص:
كشفت التحقيقات الأولية للجهات الأمنية السعودية مع المواطن الذي حاول إشعال النار في نفسه بجوار الكعبة المشرفة عن وجود مشكلة له مع عمه حول الميراث بعد وفاة والده، لكنه فشل في حلها فحاول لفت الأنظار له.
 
وقالت مصادر أمنية، الثلاثاء، إن والد المواطن الذي حاول إشعال النيران في نفسه ترك له ولإخوته ملايين الريالات والأراضي والبيوت بجوار الحرم وفي حي جرول بمكة المكرمة، إلا أن عمه استحوذ على كل شيء وطرده وإخوته من البيت.
 
وأوضحت المصادر أنه تقدم بشكاوى لعدة جهات لكن دون جدوى، وأمام ذلك لجأ إلى لفت الانتباه إلى قضيته، حيث سبق وحاول إشعال النار في نفسه داخل المحكمة، وصدر ضده حكم بالحبس 6 أشهر، قبل أن يعود مرة أخرى لتكرارها داخل الحرم المكي.
 
وشدّدت المصادر على أن المتهم لم يكن يسعى للانتحار بقدر لفت الأنظار وإلا لكان انتحر بطريقة أخرى أو في موقع بعيد عن الحرم المكي، لكنه يدرك انتشار رجال الأمن والمصلين بهذه البقعة المباركة.
 
وقال الناطق الإعلامي للقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام الرائد سامح السلمي، في بيان له، إنه عند الساعة الحادية عشر مساء أمس الإثنين، تم القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر في صحن الطواف بجوار الكعبة المشرفة، أثناء قيامه بسكب كمية من مادة "البنزين" على ملابسه ومحاولته إشعال النار في نفسه.
 
وأوضح السلمي أن رجال الأمن تمكّنوا من منع الشخص من إشعال النار في جسده، مشيرًا إلى أن تصرفاته توحي بأنه مريض نفسي، متعهدًا باتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
 
وسارعت هيئة كبار العلماء بالتأكيد اليوم على أن الأمن السعودي لا يسمح بأي عمل يؤذي مشاعر المسلمين أو يضر بالمقدسات.

المزيد في أخبار وتقارير
إيران تعلن استعدادها للحوار مع السعودية بخصوص الملف اليمني
أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف استعداد بلاده للحوار مع السعودية في حال تغير موقف الرياض من أزمتي سوريا واليمن، ورحب برسالة خليجية، نقلها إلى طهران وزير
قال ان الرئيس هادي وجه بدعم شركة النفط ب٤ مليار مدير شركة النفط يؤكد انهاء ازمة المشتقات النفطية بالمحافظات
قال مدير عام شركة النفط اليمنية ناصر مانع بن حدور انه سيتم مساء الليلة انهاء ازمة المشتقات النفطية في جميع المحافظات والمناطق المحررة . واوضح في تصريح لوسائل
حريق بسوق شعبي بالمخا عقب قصف حوثي
اندلعت النيران عصر يوم الثلاثاء بسوق شعبي وسط مدينة المخا عقب تعرضه للقصف على يد عناصر من ميليشيا الحوثي. وقال مصدر عسكري لعدن الغد ان القوات الموالية للحوثيين




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
مصادر: الرئيس البيض لم يدل باي تصريحات وما نشر من صنع مطابخ الإصلاح
طالب يمني يثير إعجاب أحد أهم مدارس الثانوية في أمريكا للعام الثاني على التوالي
فيديو يكشف حقيقة الهجوم على الفرقاطة السعودية ويدحض رواية الحوثيين
لودر عصية
بالفيديو.. القبض على شخص حاول إشعال النار قرب الكعبة
مقالات الرأي
رئيس الوزراء اليمني بن دغر القابع في قصر المعاشيق يوزع  الملايبن والمليارات للانقلابيون والفاسدون وصلت
أمتعتنا الزميلة ريام المرفدي بساندويتشين في "عدن الغد"، وكان الساندويتش الأول في العدد الصادر يوم السبت
إنها إحدى عجائب الدنيا ولكنها هذه المرة موجودة في عدن ، وهو أن تجد وكلاء في ديوان محافظة عدن يفوق عددهم عدد
لم تكد تلقي بجسدها المنهك على مقعد الحافلة المتجهة الى خورمكسر صوب الشيخ عثمان بعدن حتى رفعت صوتها بالدعاء
وقع السفير اليمني بأمريكا د.أحمد بن مبارك، في أكثر من فخ محرج وضعه بموقف اعلامي ودبلوماسي لا يحسد عليه  بعد
  يبدو أنه لم يعد للسوريين كلمة رغم كثرة المؤتمرات والحلول المقترحة، فالمبعوث الأممي لسوريا ستيفان دي
بعد الحرب مباشرة كانت امور تطبيع الحياة في العاصمة عدن تسير بوتيرة عالية وفي كافة المجالات، وكان هناك توافق
الدين السياسي ليس حكراً على الإسلام والمسلمين، بل إنه يمثّل القاسم المشترك الأعلى بين مختلف الأديان التي
 بعد أن تطبعَتْ الأوضاع قليلاً وعادت السكينة إلى أهالي هذه المحافظة الطيبين .. كان الأمل يتزايد يوم بعد آخر
كتب السيد أحمد عبده ناشر مقالاً على صفحات هذه الجريدة الموقرة "الشرق" بعنوان: "داعش اللعبة المكشوفة!"، إلا أن
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
مبارك دخولك القفص الذهبي يا عبدالمجيد
مبارك عقد القران
وفيات
البقاء لله
نقابة أطباء ساحل حضرموت تنعي الفقيد الراحل سعيد باموسى مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل

جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017