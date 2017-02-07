مليشيات الحوثي تشن حملة اعتقالات بصفوف المواطنين في الحديدة

قالت مصادر خاصة بمحافظة الحديدة ل"عدن الغد" أن مليشيات الحوثي قامت باختطاف نحو 50 شخصا إثر عمليات دهم وتفتيش طالت منازلهم خلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية بالمحافظة.



وأضافت المصادر أن عمليات الدهم تمت في مديريات الخوخة واللحية وزبيد وبيت الفقيه والتحيتا وباجل تحت تهمة معارضة وجود الحوثيين في الحديدة.

وتأتي عمليات الدهم والإعتقال التي تقوم بها مليشيات الحوثي مع اقتراب قوات الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية من محافظة الحديدة، حيث تخوض هذه القوات معارك عنيفة ضد عناصر المليشيات في الاطراف الشمالية لمدينة المخا، بعد تمشيطها لبقية احياء المدينة وطرد عناصر الحوثي منها.

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