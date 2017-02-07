السلطة المحلية بلحج تحيي ذكرى رحيل فنان الشعب الفقيد فيصل علوي بحفل خطابي وفني (مصور)

اقامت السلطة المحلية بمحافظة لحج يوم الثلاثاء بقاعة مكتب الصحة والسكان بمدينة الحوطة احتفالا خطابيا وفنيا بمناسبة الذكرى السابعة لرحيل فنان الشعب فيصل علوي سعد رحمة الله علية بحضور محافظ المحافظة الدكتور ناصر الخبجي والعديد من قيادات السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية وجمع غفير من المواطنين.

وفي الحفل القى وكيل المحافظة وضاح الحالمي كلمة السلطة المحلية اكد فيها ان الذاكرة الفنية الوطنية التي ملأها فيصل علوي بموروثة الفني من الاغنية اللحجية ستبقى شاهدة على عطاء فنانا ماهرا وملحنا فريدا معشوقا لدى الجماهير رافدا بسلاسة الحانه وصبابة ووجد روحة وعشقه الفني الساحة الفنية المحلية والعربية بأشكال وألوان متعددة وقام بتقديم وإخراج تراث اغاني القمندان .

مشيرا ان الخالد فيصل علوي بدا مشواره الفني عصاميا صنعته المعاناة وعاش حياة بسيطة لكنه وهب الوطن والشعب كثيرا رفد الذاكرة الفنية والوطنية دون مقابل وجعل من الفن اللحجي فنا بلا حدود يردد فنه ويسمع لحنه وأدائه في مختلف ارجاء المعمورة مع هذا لم يحضى هذا العملاق بالاهتمام الرسمي الذي يستحق فتعرض للتهميش والتغييب ولم ينل كغيره من الفنانين بحياة هانئة ومكانة رسمية من قبل الحكام الذين تعاقبوا على الحكم خلال فترة حياته ، حتى عند مرضه تعرض للتهميش والاهمال فرحل بصمت رغم انه كسر واخترق كل الحواجز والحدود ليصل الى قلوب ومشاعر الملايين الذين ارتبطوا به ارتباطا وجدانيا وثيقا . سيضل اسم وإبداعات الراحل فيصل علوي خالدا في قلوبنا ما عشنا وستخلده الاجيال جيل بعد جيل .

كما القى نائب مدير عام الثقافة بالمحافظة الفنان احمد فضل ناصر كلمة اللجنة التحضيرية للحفل اشار فيها ان هذا العام كان سيمر كغيره من الاعوام مرور الكرام لولا استجابة السلطة المحلية بقيادة الدكتور ناصر الخبجي واقامة هذه الفعالية للتذكير بمناقب هذه الشخصية العملاقة ومآثرها وإبداعاتها بالرغم من الظروف الصعبة التي تعانيها المحافظة .

منوها ان الكثير من الكتاب والباحثين تناولوا سيرة وعطاءات الفنان الراحل فيصل علوي في كثير من المواقع والصحف والإعلام والنادر منهم من تناول سيرته في الجانب الانساني وما قدمته يداه من دعم للفقراء والمحتاجين بصمت راجيا بذلك العمل رضاء المولى عز وجل .

هذا وقد تخلل الحفل تقديم اسكتش مسرحي للمبدع عيدروس عبدون والمتالقة المسرحية كلثوم ناصر يحاكي تلك الفترة الذهبية للفقيد ومدى ارتباطها بحياة الناس البسطاء نالت اعجاب الحاضرين

كما قدمت في الحفل العديد من الاغاني التي صدح بها صوت الفنان الراحل فيصل علوي بمشاركة مجموعة من الفنانين الشباب في المحافظة تفاعيل معها الجمهور الحاضر كما شهد الحفل تقديم فلم وثائق عن الراحل الفنان فيصل علوي رحمة الله علية .

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