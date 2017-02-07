الرئيس هادي يعقد اجتماعاً بالمكتب التنفيذي واللجنة الأمنية بسقطرى

عقد فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم اجتماعاً بالمكتب التنفيذي واللجنة الأمنية بمحافظة ارخبيل سقطرى.



وفي بداية الاجتماع قرأ الحاضرون الفاتحة على أرواح الشهداء الذين غرقوا في حادثة غرق السفينة، موجهاً باعتماد مرتب جندي لكل أسرة شهيد وتوجيه وزارة النقل بسرعة توفير رحلات جوية وبحرية داخلية منتظمة الى سقطرى خاضعة لمعايير السلامة.



وعبر رئيس الجمهورية عن شكره لقيادة السلطة المحلية على ماتقدمه من خدمات لسكان المحافظة في مختلف المجالات.



واستمع فخامة الرئيس من المحافظ اللواء سالم السقطري ومدراء الأمن والكهرباء والمياه والميناء والصحة الى الاوضاع في المرافق الحكومية وسير العمل فيها وكذا الصعوبات التي تواجها والعمل على حلها من اجل تقديم كافة الخدمات لأبناء المحافظة.



ووجه رئيس الجمهورية الحكومة بسرعة الإيفاء بالتزاماتها للمحافظة وانجاز محطة 2 ميجا كهرباء وتحسين الشبكة وحل مشكلة اعتماد وقود الكهرباء للمحافظة،وفصل المؤسسات في سقطرى التي لازالت تتبع محافظة حضرموت وتأسيس العمل فيها كمحافظة بصلاحيات إدارية مستقلة كبقية المحافظات الأخرى.



كما وجه فخامة الرئيس وزيرا السياحة والنقل بالتخاطب مع شركات الطيران الدولية وتسيير رحلات دولية جوية وبحرية مباشرة الى محافظة سقطرى، وتكليف وزيرا التخطيط والتعاون الدولي والنقل بسرعة التخاطب مع الصندوق العربي والجهات المانحة بانجاز ميناء سقطرى الجديد، وكذا انشاء حاجز أمواج وتزويد الميناء الحالي برافعة.



كما وجه رئيس الجمهورية وزير الاشغال العامة والطرق بالبدء في انجاز سفلتة 15 كيلو في مديريات حديبو وقلنسية المعتمد من قبل الحكومة، وتكليف وزير المياه والبيئة بسرعة العمل على انجاز اثنين آبار وخزان مياه صحي المعتمد من قبل الحكومة.

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