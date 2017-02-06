فيما جرحى المقاومة بالهند ينظمون مظاهرة اعلنوا فيها الإضراب عن الطعام .. جريح جنوبي يضرم النار بجسده

جرحى من المقاومة الجنوبية خلال تظاهرة لهم اليوم في بونة الهندية - عدن الغد

اضرم جريح من المقاومة النار في جسده بعد وقفة احتجاجية نظمها الجرحى في مدينة بونة الهندية .

وقال جرحى مشاركون في التظاهرة أن زميل لهم اضرم النار في جسده بعد تظاهرة أقاموها للتنديد بما يفعله المسئولين عن ملف الجرحى بالهند .

وأضافوا أنهم قاموا بإطفاء النار عن جسد الجريح ونقلوه إلى أقرب مستشفى في المنطقة، مشيرين إلى أن التظاهرة وإحراق زميلهم لنفسه احتجاجا لما وصلت الية اوضاعهم من الإهمال والمماطلة بعلاجهم والتي تنذر بفشل الملف في ظل تعنت افراد يتبعون المحافظات الشمالية وهم مكلفون بادارة الملف على مماطلة الجرحى وتعذيبهم الامر الذي جعل جرحى المقاومة يضربون عن الطعام والشراب حتى يتم ايصال رسالتهم للجهات المهتمة بهذا الملف الخطير والشائك معا .

وهدد جرحى المقاومة الجنوبية بالتصعيد في حال استمرار التجاهل لمطالبهم والمتمثلة في بيانهم المقروء والذي حدد بالبيان الذي صدر عنهم .

وفي سياق الخبر نظم جرحى المقاومة الجنوبية في بونة بالهند تظاهرة للمطالبة بإنصافهم والالتفات إلى حالتهم ، مبينين أنهم قرروا الإضراب عن الطعام حتى يتم الاستجابة لهم واستكمال الاجراءات المتبقية لملفاتهم وتغيير القيادات المشرفة على ملف الجرحى بالهند .

وناشد الجرحى رئيس الجمهورية والشيخ هاني بن بريك بالتدخل العاجل لإنقاذ ما تبقى لهم من ملف الجرحى الذي وصف .

نص البيان :-

بسم الله الرحمن الرحيم

البيان الثاني

أننا نقف اليوم نحن جرحى المقاومه الجنوبيه وقد وصل الحال الا مالا يطاق نقف كي ننقل مانعانيه لعل وعسى ان يصل صوت الاامنا إلى مسامع قادتنا لعلهم يتحسسون مايمر بنا من معاناة وهيانات وباطل .

أننا نقف اليوم في سكن الجرحى في مدينة بونا الهنديه ونقول أننا سوف نصعد ولن نقف مكتوفي الايدي إزاء هذه التصرفات التي تضر بالجرحى .

أننا نناشد الرئيس عبدربه منصور هادي والشيخ هاني بن بريك المسؤول الأول عن ملف الجرحى إلى سرعة انقاذ ماتبقى من هذا الملف الذي يتم تدميره بتعمد .

وتتضمن مطالبنا بالآتي :

1) تغيير المسؤولين السابقين وإحالة الملف للمسؤولين الجدد المكلفة من قبل الوزير هاني بن بريك ومحاسبة من تسبب بهذه المعاناة .

2) سرعة استكمال علاج الجرحى الموقوفة عملياتهم.

3) سرعة فتح المستشفيات وبدء العلاج والتي قد أغلقت أبوابها امام الجرحى نتاج لتراكم الديون .

4) صرف مستحقات الجرحى بما فيها الصرفه.

5) ترقيم الجرحى وصرف رواتبهم كحق مكتسب وأسوة ببقية جرحى المحافظات .

6) توفير المواصلات للجرحى بشكل دائم.

7) ندعوا المسؤولين الجدد والمكلفين من قبل الشيخ هاني بن بريك الممثله بالأخ صبري السباعي والأخ محمد الجمهوري إلى سرعة استلام الملف .

8) ندعوا الشيخ هاني بن بريك إلى محاسبة المسؤولين السابقين والتحقيق معهم بما سببوه للجرحى .

9) نحيي ونشكر دول التحالف العربي بما فيها دولة الإمارات العربيه المتحده ممثلة بالشيخ محمد بن زايد لما تقدمه .

10) كما نذكركم بان الحرب مازالت مستمره وان كل يوم يسقط من إخواننا اما شهيد او جريح في جبهات القتال وان ترك ملف الجرحى واهماله سيؤثر على سير العمليات القتاليه وعلى معنويات المقاتلين.

صادر عن اجتماع جرحى المقاومه الجنوبيه الهند.

تاريخ 2017/2/6 م

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