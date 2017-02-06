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مقتل قيادي اصلاحي بجبهة ميدي

الاثنين 06 فبراير 2017 08:02 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

قتل قائد اصلاحي بارز يوم الاثنين في مواجهات مسلحة مع القوات الموالية للحوثيين وصالح غرب اليمن.

وقالت مصادر ميدانية ان رئيس فرع حزب الاصلاح بمحافظة المحويت حمود علي الحربي قتل خلال مواجهات مسلحة بمنطقة ميدي الساحلية غرب اليمن .

وتدور معارك عنيفة بين قوات من الجيش الوطني ومقاومة شعبية وبين قوات موالية للحوثيين وصالح بهذه المناطق منذ بداية الحرب في اليمن .


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