مقتل قيادي اصلاحي بجبهة ميدي

السبت اليوم الرابع من شهر فبراير 2017 بدأت إجراءات العملية الامتحانية للفصل الدراسي الأول في كلية الاقتصاد
كثر الحديث هذه الايام عن المناطق الآمنة والتي تسعى بعض الدول الكبرى الى فرضها كحل مؤقت في بلدان يحتدم فيها
في مثل هذا اليوم من شهر فبراير 6/فبراير/2015أعلنت حركة الحوثيين في صنعاء عن الإعلان الدستوري والذي تم بموجبه
عاشت عدن حقبة ذهبية ضربت فيها اروع الامثله في التعايش والقبول بالاخر والتنوع والتعدد الفكري والثقافي وحتى
باب المندب الجنوبي الذي ضمه صالح عام 98 م إلى أحد مناطقه اليمنية وهي تعز وفي الاتجاه الآخر رمى مناطق يمنيه إلى
الواقع العربي ما سآوي ومريع ويستشف منه ان هناك مخطط استخباري خارجي يعصف ببلاد العرب ويعزز ذلك العدوان على
أعتقد أنه حان الوقت لتنتهي اللعبةالسخيفة...
... فالسيد عبدربه ومن يقف معه وخلفه يعرفون جيدا أنهم لن يقدروا على
كتب الصحفي اليمني المقيم في واشنطن، منير الماوري، تقريراً مطولاً، في جريدة الشرق الأوسط اللندنية، بتاريخ 2
لم أجد توصيف دقيق وحقيقي للمنطقة الحرة في عدن غير توصيفها بأنها المنطقة الثغرة الخطيرة ليس إلا ، فعندما تقوم
صلوا على رسول الله.. الله ميز الناس بالعقل .. اليوم عدن في دوامة صداع.. هذا مقاومه وهذا مناضل.. وهذا بطل دمر سريه
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