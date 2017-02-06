شركات ملاحة دولية تحول بواخرها إلى ميناء عدن

قالت مصادر ملاحية بميناء عدن أن عدد من الشركات الدولية العاملة بالنقل الدولي حولت خطوطها من ميناء الحديدة الى ميناء عدن في الأيام الماضية.

وأكدت المصادر أن شركة PIL قد حولت عدد من بواخرها، وهي كوتا نزار و كوتا انجن بجانب الباخرة كوتا نالوري من ميناء الحديدة إلى ميناء عدن.

وكشفت المصادر عن ترتيبات تجري لتحويل كل البواخر التجارية والإغاثية الى ميناء عدن، وذلك بعد أن منع التحالف العربي عدد البواخر من دخول ميناء الحديدة بعد استهداف فرقاطة سعودية قبالة الميناء.

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