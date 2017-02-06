وزير المياه والبيئة يزور لجنة الصليب الاحمر بالعاصمة عدن

قام وزير المياه والبيئة الدكتور/ عزي هبة الله شريم صباح اليوم بزيارة لمقر اللجنة الدولية للصليب الاحمر بمديرية خور مكسر والتقى خلال زيارته بالسيد / يوهانس نائب رئيس البعثة في اليمن وعبدالرحمن عبدالشكور مندوب اللجنة الدولية لقطاع المياه وخلدون هاشم شطارة .وتركزت محاوراللقاء الذي حضره المهندس/ نجيب محمد احمد مستشار وزير المياه ومحمدسعيد الصبيحي مدير العلاقات العامة بالوزارة حول جوانب دعم اللجنة الدولية للصليب الاحمر لقطاعات المياه والصرف الصحي والبيئة في العاصمة عدن والمحافظات المحررة ابين ولحج والضالع وشبوة بالاضافة الى محافظتي تعز والحديدة .

والمتمثل بالمشاريع المنفذة او الجاري تنفيذها .وامكانية توسيع مجالات التعاون في زيادة مشاريع الدعم خلال العام الجاري ٢٠١٧م وفي هذا الصدد عبر وزير المياه والبيئة الدكتور/ عزي هبة الله شريم عن شكره والحكومة اليمنية للجنة الدولية للصليب الاحمر على مستوى الدعم المقدم لبلادنا في المجالات المختلفة ومنها قطاع المياه والصرف الصحي .

مثمنا عاليا حرص اللجنة الدولية وتفهمها لما تعيشه بلادنا من اوضاع انسانية وذلك بزيادة اعضائها وايضا زيادة اعتمادات مشاريع الدعم والمساعدة في مجالات المياه والصرف الصحي وايضا في الجوانب الانسانية الاخرى.ودعا الوزير شريم طاقم عمل اللجنة الدولية للصليب الاحمر لسرعة نقل مقرهم الرئيسي من العاصمة صنعاءلمباشرة عملهم من العاصمة المؤقتة عدن مؤكدا حرص الحكومة على استتباب الاوضاع الامنية في عموم المحافظات اليمنية .

من جانبه ابدا نائب رئيس البعثة في اليمن استعداد اللجنة الدولية لتوسيع وزيادة مشاريع الدعم وفريق العمل ليشمل مناطق اخرى تستحق الدعم خصوصا المدن والمناطق ذات الكثافة السكانية والتي يتواجد فيها اعداد كبيرة من النازحين . من جهة اخرى تفقد وزير المياه والبيئة الدكتور / عزي هبة الله شريم سير العمل بمحطة البرزخ واطلع على عملية تشغيل المضخات والمولدات ومدى الجاهزية لتلك المعدات .

وحث المختصين على اهمية صيانتها والحفاظ عليهاو سرعة تشغيل المضخات الجديدة المقدمة من اللجنة الدولية للصليب الاحمر والمخصصة لمديريات صيرة وخورمكسر والمعلا والتواهي والتي من شانها ستعمل على تحسين خدمات توصيل مياه الشرب لسكان هذه المديريات .

من / عبدالسلام هائل -تصوير/ زكي اليوسفي

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