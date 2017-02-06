مواجهات بين المقاومة الجنوبية والمليشيات غربي المضاربة واصابة احد افراد المقاومة شرقي كهبوب

شهدت السلسلة الغربية للمضاربة بمحاذات الوازعية وذباب والاحيوق مواجهات عنيفة مساء امس الاحد بين المقاومة الجنوبية ومليشيات الحوثي.



كما تجددت صباح اليوم الاثنين المواجهات العنيفة بين رجال المقاومة الجنوبية من طرف والمليشيات الانقلابية وقوات صالح من طرف اخر استخدمت فيها الاسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وفي تصريح للقائد الميداني لجبهة المحاولة غربي المضاربة عبدربة المحولي المسئول الحكومي بحكومة هادي، أكد ان المجاربة والحيمة وشرقي كهبوب تشهد معارك عنيفة من مساء امس وصباح اليوم ومازالت المواجهات مستمرة للآن.

واضاف المحولي بان محمد احمد سالم الهودر قد اصيب في معارك اليوم شرقي كهبوب في المعارك التي شهدتها السلسلة الجبلية غربي صنفة وشرقي كهبوب.



ما تجدرالاشارة له بان القوات التابعة لصالح والمليشيات الانقلابية كانت قد انسحبت من سلاسلة جبال العمري وذباب اثر تقدم قوات الجيش والقوات الجنوبية لذباب والمخاء في عملية الرمح الذهبي لتحريرالساحل الغربي وتمركزت في السلسلة الغربية بمضاربة لحج فيما تتصدى المقاومة الجنوبية ورجال القبائل لها والحيلولة من تقدمها في مناطق وتلال المضاربة غربي مضاربة لحج.

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