اللجنة الوطنية اليمنية للتربية والثقافة والعلوم تناقش خطتها لعام 2017 بعدن

عقد صباح يوم الاحد في ديوان وزارة التربية والتعليم في المحافظة المؤقتة عدن اجتماعا للجنة الوطنية اليمنية للتربية والثقافة والعلوم برئاسة د / حفيظة الشيخ القائم بأعمال الأمين العام للجنة الوطنية اليمنية لليونسكو تم فيه مناقشة خطة اللجنة لعام 2017 أنشطتها المختلفة على مستوى الداخل والخارج.

وقد وقف الاجتماع مطولا أمام برنامج إعادة تنظيم اللجنة الوطنية بما يمكنها من أداء مهامها من مدينة عدن وفي إطار التواصل مع المنظمات المعنية بالتربية والثقافة والعلوم ( اليونسكو والإيسيسكو الإلسكو والهيئات والمكاتب الإقليمية التابعة لها).

كما أكد الاجتماع على ضرورة التواصل مع الجهات والمؤسسات والوزارات ذات العلاقة، وكذا المنظمات الداعمة للتربية في العاصمة المؤقتة عدن.

* من محمد حسين الدباء

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