اللجنة الوطنية اليمنية للتربية والثقافة والعلوم تناقش خطتها لعام 2017 بعدن
الأحد 05 فبراير 2017 10:15 مساءً
عدن(عدن الغد)خاص:
عدن(عدن الغد)خاص:
عقد صباح يوم الاحد في ديوان وزارة التربية والتعليم في المحافظة المؤقتة عدن اجتماعا للجنة الوطنية اليمنية للتربية والثقافة والعلوم برئاسة د / حفيظة الشيخ القائم بأعمال الأمين العام للجنة الوطنية اليمنية لليونسكو تم فيه مناقشة خطة اللجنة لعام 2017 أنشطتها المختلفة على مستوى الداخل والخارج.
وقد وقف الاجتماع مطولا أمام برنامج إعادة تنظيم اللجنة الوطنية بما يمكنها من أداء مهامها من مدينة عدن وفي إطار التواصل مع المنظمات المعنية بالتربية والثقافة والعلوم ( اليونسكو والإيسيسكو الإلسكو والهيئات والمكاتب الإقليمية التابعة لها).
كما أكد الاجتماع على ضرورة التواصل مع الجهات والمؤسسات والوزارات ذات العلاقة، وكذا المنظمات الداعمة للتربية في العاصمة المؤقتة عدن.
* من محمد حسين الدباء
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها