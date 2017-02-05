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اللجنة الوطنية اليمنية للتربية والثقافة والعلوم تناقش خطتها لعام 2017 بعدن

الأحد 05 فبراير 2017 10:15 مساءً
عدن(عدن الغد)خاص:

عقد صباح يوم الاحد  في ديوان وزارة التربية والتعليم في المحافظة المؤقتة عدن اجتماعا للجنة الوطنية اليمنية للتربية والثقافة والعلوم برئاسة د / حفيظة الشيخ القائم بأعمال الأمين العام للجنة الوطنية اليمنية لليونسكو تم فيه مناقشة خطة اللجنة لعام 2017 أنشطتها المختلفة على مستوى الداخل والخارج.

وقد وقف الاجتماع مطولا أمام برنامج إعادة تنظيم اللجنة الوطنية بما يمكنها من أداء مهامها من مدينة عدن وفي إطار التواصل مع المنظمات المعنية بالتربية والثقافة والعلوم ( اليونسكو والإيسيسكو الإلسكو والهيئات والمكاتب الإقليمية التابعة لها).

كما أكد الاجتماع على ضرورة التواصل مع الجهات والمؤسسات والوزارات ذات العلاقة، وكذا المنظمات الداعمة للتربية في العاصمة المؤقتة عدن.

*  من محمد حسين الدباء


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اللجنة الوطنية اليمنية للتربية والثقافة والعلوم تناقش خطتها لعام 2017 بعدن
عقد صباح يوم الاحد  في ديوان وزارة التربية والتعليم في المحافظة المؤقتة عدن اجتماعا للجنة الوطنية اليمنية للتربية والثقافة والعلوم برئاسة د / حفيظة الشيخ القائم




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