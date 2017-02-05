اعلامي مقرب من صالح : في "المخا"، قتل من جيشنا ولجاننا الشعبية في شهر أكثر مماقتل في "ميدي" خلال عام.

قال اعلامي يمني بارز مقرب من الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ان خسائر القوات الموالية للحوثيين وصالح بجبهة المخا خلال أسابيع باتت أكثر فداحة مما خسروه خلال عام بجبهة ميدي .

وقال نبيل الصوفي وهو اعلامي بقناة اليمن اليوم معلقا على الاحداث الاخيرة في جبهة المخا في "المخا"، قتل من جيشنا ولجاننا الشعبية في شهر أكثر مماقتل في "ميدي" خلال عام.

السبب سوء ادارة الجبهة هناك.

فالقتل هناك بالطائرات مثله مثل كل الجبهات، بل يمكن القول أن اندفاع محاولات العدوان في المخا الاندفاع أقل مما في جبهة نهم، ولكن جبهة نهم أكثر ثباتا وتنظيما مثلها مثل جبهة ميدي.

لا اريد ان افصل أكثر، احتراما لجسارة الرجال الذين قرروا اعتبارها معاركهم الشخصية وصمدوا وردوا العدوان مرة بعد أخرى، بانتظار تصحيح ادارة الجبهة.

رفعت التقارير بربع ماهو واقع لعبدالملك الحوثي، ولا ارى اثرا يقول ان وزارة الدفاع والحكومة والمجلس السياسي يبحث عن اي معلومات او تقرير عن حقيقة ماحدث. فصنعاء "بعيدة"، و "صعده أقرب".

عبدالملك، اخرج تسجيلا بثوه عبر الاذاعات، ندد بالمتخاذلين وادان الهاربين، وقال لهم كم جملة وعظ، وصلى الله وبارك..

رئيس هيئة الاركان يحاول التصحيح، ولكن باللجان وليس بالجيش الذي هو رئيس اركانه.

مجاهدون لهم سنتين في ميدي وفي نجران وفي نهم، يحاربون بشجاعة وباقدام ولكن بخطط وبادارة، بمجرد وصولهم المخا وقبل أن تعرف قيادة الجبهة وصولهم كانت الطائرات قد قتلتهم، لايقل عن ستين رجلا من الذين لبوا النداء، قتلوا في ظروف الاهمال والاستخفاف الاداري والقيادي..

البطولات الاسطورية للرجال في الميدان، لايضاهيها الا الخذلان الاسطوري اداريا.

انتظرت انتهاء الاسبوع الاول لأكتب بهذه الصراحة المجملة، وان لم يتغير شيئ، سنعيد الكتابة بالتفصيل، ولو أن هذا لن يؤدي الا الى الاحباط..

غير أن دماء الشهداء التي تسيل، تستوجب المصارحة..

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