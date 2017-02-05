الرئيس السوداني: الوضع خطير في اليمن ولدينا قوات متواجدة الآن في عـدن

كشف الرئيس السوداني، عمر البشير، عن حيثيات قرار مشاركة السودان في عملية "عاصفة الحزم"، حيث أوضح بأن الملك سلمان بن عبد العزيز التقاه حينما كان وليا للعهد، وتحدثا حول الوضع في اليمن ومدى خطورته.

وأضاف البشير لقناة "العربية":"نحن في السودان نشعر بأن الوضع في اليمن خطر علينا"، مشيرا إلى أن هذه وجهة النظر التي نقلها لمسؤولين سعوديين رفيعي المستوى.

وبين أنه عندما أتت عاصفة الحزم، تمت المشاركة فيها مباشرة، عبر عدد من الطائرات، وأيضا عبر إرسال قوات سودانية موجودة الآن على الأرض في عدن.

وأكد أن هناك "قوات تُجهز، لتنقل إلى المملكة وإلى اليمن"، مبينا أن "إيران لم يكن لها نفوذ في السودان، وما اكتشف هو وجود نشاط إيراني في عملية التشييع"، وذلك من خلال أحد المراكز الثقافية، ما دفع الخرطوم إلى التصرف بجديه في الموضوع".

وأشار إلى أن بلاده "لا تود أن تضيف لها مشاكل جديدة، تتمثل في الصراع السني الشيعي، وهو ما جعل السلطات تقوم بإغلاق المركز الثقافي، بسبب نشاطه الخطير جدا".

المزيد في أخبار وتقارير عاجل : تنظيم القاعدة يعدم ضابط بحراسة الرئيس هادي عقب اختطافه بساعات اعدم تنظيم القاعدة ضابطا بجهاز حراسة الرئيس عبدربه منصور هادي عقب ساعات على اختطافه صباح يوم الاحد.وعثر مواطنون عند الساعة الـ 10:30 من مساء يوم الاحد على جثة الضابط الدكتور العيسائي لعدن الغد : الجنوب بيئة طاردة للإرهاب وسنقوم بجولة دولية لدعم الشرعية قال رئيس التكتل الجنوبي لمؤتمر الرياض المستشار الدكتور بدر صالح العيسائي ان الجنوب بطبيعته بيئة طاردة للإرهاب سواء اكان ارهاب المتمردين الحوثيين او الجماعات اللجنة الوطنية اليمنية للتربية والثقافة والعلوم تناقش خطتها لعام 2017 بعدن عقد صباح يوم الاحد في ديوان وزارة التربية والتعليم في المحافظة المؤقتة عدن اجتماعا للجنة الوطنية اليمنية للتربية والثقافة والعلوم برئاسة د / حفيظة الشيخ القائم