رئيس جامعة صنعاء يشكو نقابة التدريس لنيابة الأموال العامة .. والنيابة تستدعي الظاهري والبكري وطربوش للتحقيق

وجهت نيابة الأموال العامة في أمانة العاصمة مذكرة استدعاء لنقابة اعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة صنعاء، لتحقيق في الشكوى المرفوعة ضدهم من قبل رئيس الجامعة.

وجاء في المذكرة الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 31 يناير 2017م، أن رئيس الجامعة المعين من قبل الحوثيين الدكتور فوزي الصغير، تقدم "بشكوى ضد الدكتور محمد الظاهري رئيس النقابة، والدكتور عبدالحميد البكري أمين عام النقابة، والدكتور بشير طربوش المستشار القانوني للنقابة، أتهمهم فيها بالقيام مع آخرين بنشر إعلانات مغرضة لعرقلة وتكدير الأمن العام، والقيام بتنظيم إضراب لعرقلة التدريس في كليات الجامعة".

وطالبت النيابة المذكورين بالحضور إلى مقرها يوم السبت الموافق 4/2/2017م، الساعة التاسعة صباحا للتحقيق معهم بهذا الخصوص.

ونفى مصدر في الهيئة الإدارية للنقابة تسلَم أي مذكرة استدعاء من أي جهة.

وأعرب المصدر عن استغربه من التهم الموجهة للنقابة كون الإضراب حق مكفول بالدستور والقوانين وسلوك حضاري يعبر عن مستوى وعي متقدم، وليس تهمة كما يدعي البعض.

وأضاف "أن من عطل سير العملية التعليمية هو من تخلى عن دوره وواجبه تجاه منتسبي الجامعة وصادر حقوقهم المتمثلة بالمرتبات والأجور، وارتكب مخالفات قانونية جسيمة بحق الجامعة ومنتسبيها" .

موضحا ان نجاح الإضراب وتماسك أعضاء ومنتسبي النقابة وفشل كل محاولات رئيس الجامعة الهادفة لكسر الإضراب جعله يلجأ إلى التخبط والشكوى وكيل التهم التي لا أساس لها من الصحة.

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