MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الأحد 05 فبراير 2017 06:18 صباحاً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير الرئيس هادي يجتمع بمستشاريه في الرياض بحضور علي محسن والزنداني
أخبار وتقارير

الرئيس هادي يجتمع بمستشاريه في الرياض بحضور علي محسن والزنداني

السبت 04 فبراير 2017 07:57 مساءً
الرياض (عدن الغد) خاص:

ترأس فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم اجتماعاً بمستشاريه بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن صالح.

وفي الاجتماع رحب فخامة الرئيس بالجميع واضعاً صورة موجزه عن مستجدات الاوضاع الميدانية والعسكرية وخطوات استعادة الدولة والتنمية والبناء التي تقوم بها الدولة في مختلف المناطق المحرره ، فضلا عن الخطوات العملية لتسليم مرتبات كافة موظفي الدولة في مختلف محافظات الجمهورية بما فيها المناطق الخاضعة للانقلابيين وذلك انطلاقا من المسؤولية الوطنية والانسانية تجاه ابناء الشعب اليمني.

واكد فخامة الرئيس على توحيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد للانتصار لقضايا مجتمعنا وشعبنا التي يدعمها الجوار والمجتمع الإقليمي والدولي من خلال دعم الشرعية الدستورية وادانة اعمال التمرد للمليشيا الانقلابية التابعة للحوثي و صالح.

وقال رئيس الجمهورية"قضيتنا واضحة والمجتمع الدولي داعم ومساند لخطواتنا باعتبارهم شركاء لليمن في خياره السلمي عبر عملية التحول منذ العام ٢٠١١ من خلال المبادرة الخليجية والقرارات الاممية ذات الصلة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي اجمع عليها كافة مكونات شعبنا اليمني".

وأكد فخامة الرئيس على أهمية تمتين وتعزيز علاقات المنظومة السياسية كاملة على قاعدة الهدف الأساسي في هذه المرحلة الرامية لاستعادة الدولة ومرجعياتها المتمثلة في المبادرة الخليجية و مخرجات الحوار الوطني ومسودة الدستور و القرار الاممي 2216 .

ووضع رئيس الجمهورية الجميع امام نتائج زيارته الاخيرة لدولة قطر وما ترتب عنها من نتائج ايجابية لخدمة المواطن اليمني.

كما ناقش الاجتماع عدد من الملفات والمواضيع الهامة على مختلف الصعد واتخذا ازاءاها مايلزم بما يعزز من الأداء وخلق حالة التكامل وتعزيز التفاعل المجتمعي.

حضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي ،ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي ،وسفير بلادنا لدى المملكة العربية السعودية الدكتور شايع محسن الزنداني.


المزيد في أخبار وتقارير
الجيش الاماراتي يعلن مقتل احد جنوده في اليمن
اعلنت قيادة الجيش الاماراتي مقتل احد افرادها في العمليات العسكرية في اليمن .وقالت وكالة الانباء الحكومية الاماراتية ان القيادة العامة للقوات المسلحة في الامارات
رئيس جامعة صنعاء يشكو نقابة التدريس لنيابة الأموال العامة .. والنيابة تستدعي الظاهري والبكري وطربوش للتحقيق
وجهت نيابة الأموال العامة في أمانة العاصمة مذكرة استدعاء لنقابة اعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة صنعاء، لتحقيق في الشكوى المرفوعة ضدهم من قبل رئيس
قيادة الحزام الأمني لودر تعلن حظر التجوال في المدينة
أعلنت قيادة الحزام الأمني بمديرية لودر فرض حالة حظر التجوال من بعد الساعة الثامنة وحتى السادسة صباحا ابتداء من هذه الليلة في مدينة لودر ويسري الحظر على الدراجات




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
بعد هجوم فاشل ومقتل 13 من عناصره ..ليلة دامية لتنظيم القاعدة في لودر
المخا : معركة تبدو اطول من كل التوقعات
طفلة يمنية في الثامنة من عمرها تموت في ليلة دخلتها
مصدر امني : القوة العسكرية التي تحركت من زنجبار وصلت إلى شقرة ويقودها عبداللطيف السيد
الفضلي يقدم استقالته من قيادة الحزام الأمني بأبين (بيان)
مقالات الرأي
تنويه..نود ان نوضح في هذا السياق ان بعض الاراء والاجتهادات تنكر وجود مخاليف من اساسها كما انها تفتي بتحريم
  لا ينبغي ايقاف أعمال الناس، وتعطيلها بدعوى أن هذا الموظف غاضب، أو غير راض عن صاحب هذا العمل، أو لأنه يحمل
كان الوقت فجر يوم الخميس وكان العبوس بل والغضب ينتاب كل الناس في المنطقة الوسطى محافظة أبين، حصل ذلك مع كثرة
أنا مصدومٌ .. وكفى!!لرحيلك يا "مصطفى"يا أروع الناس سريرةً وصفاءْما حملتَ حقداً ولا جفاءْوالحديث عن بطل
زادت في الفترة الاخيرة ..(اضرابات عمال المصافي) بعدن.. ولمّا تسألهم لشوه تضربوا عن العمل ..؟ يقلوّلك .. نحنا بلا
ثمة مواجهة سياسية مؤجّلة بين الاستقلاليين الجنوبيين والشرعية اليمنية التي اتخذت من عاصمة الجنوبيين عدن
 اليوم يقف العالم أمام شاشات التلفزيون متسمرا وهو يشاهد متعهد المصارعة الأمريكية ترامب يتربع على كرسي
في ذكرى النكبة لحرب 1948م في فلسطين والتي تصادف 15/ مايو 2017م القادم ، تكون القضية الفلسطينية وثورتها المتواصلة
أبين التي كانت تحتل المرتبة رقم (3) في الترتيب العددي للمحافظات الجنوبية منذ الاستقلال الأول لدولة الجنوب حتى
أي معنى للهجوم الذي تعرّضت له حديثا فرقاطة سعودية قبالة ساحل ميناء الحديدة اليمني؟ هناك معنيان، في أقلّ
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
مبارك عقد القران
زواج مبارك آل الخنبشي وآل با بشير
وفيات
نقابة أطباء ساحل حضرموت تنعي الفقيد الراحل سعيد باموسى مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل
صبرآ ال العيسائي

جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017