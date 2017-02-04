ترحيل تسعة يمنيين من أمريكا إلى أثيوبيا وقاضي أمريكي يعبر عن رفضه لقرار ترامب

قال مسؤول في الحكومة الإثيوبية، إن تسعة يمنيين رحلوا إلى بلاده -أمس الجمعة- من الولايات المتحدة جواً، وذلك في أعقاب الحظر الذي فرضته إدارة الرئيس الامريكي الجديد، ترامب، على دخول مواطني سبع دول إسلامية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الأثيوبية، إن اليمنيين التسعة الذين تم ترحيلهم من امريكا، طلبوا بنقلهم إلى جمهورية جيبوتي المجاورة، والتي يفصلها عن بلادهم اليمن "البحر الأحمر".

وأضاف أن السبب الوحيد لمجيئ هؤلاء اليمنيين إلى إثيوبيا هو أن "الخطوط الجوية الإثيوبية" لها رحلات من "أديس أبابا" إلى واشنطن.

على صعيد متصل، قرر قاض اتحادي في مدينة سياتل الأمريكية، وقف العمل مؤقتاً بالأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس الأمريكي، والذي منع بموجبه مواطني سبعة دول ذات غالبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة الامريكية.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن جيمس روبرت، القاضي الاتحادي بمدينة سياتل التابعة للعاصمة واشنطن، إنه قرر فجر اليوم السبت، وقف العمل مؤقتاً بقرار ترامب في عموم الولايات المتحدة.

وأوضحت الوكالة أن "القاضي روبرت أعلن قراره شفهياً على أن يعلنه كتابياً بعد فترة وجيزة، وإحالة الأمر فيما بعد إلى وزارة العدل الأمريكية التي ستقوم بدورها بإجراء التدقيقات اللازمة".

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