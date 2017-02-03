لاحديث لهادي عن حرب 1986 في نسخة وكالة سبا لمقابلته لصحيفة القدس العربي

نشرت وكالة سبأ الحكومية التي تديرها ادارة الرئيس هادي مساء يوم الجمعة النسخة الخاصة بلقاء اجراه مع الرئيس عبدربه منصور هادي صحفي يمني ونشره بصحيفة عربية لكنه تضمن حديثا عن حرب 1986 في الجنوب .

وخلى الحوار الذي نشرته وكالة سبأ عن اي حديث للرئيس هادي عن حرب صيف 1986 في حين تضمن الحديث المنشور لهادي بصحيفة القدس العربي حديثا مطولا عن هذه الحرب واتهامات لاطراف باشعالها .

واثار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الجدل في الجنوب بحديثه عن سبب الحرب التي تفجرت في 86 في الجنوب بين قيادات الحزب الاشتراكي ماخذه معها مكونات مجتمعية اضرت بالنسيج الاجتماعي الجنوبي.

ونقل الصحفي الاخواني محمد جميح الذي اجرى اللقاء مع الرئيس اليمني عن الرئيس ذلك وقال :"تحدث عن أن أحد أهم أسباب حرب 1986 في عدن، والتي عرفت فيما بعد بـ«حرب الرفاق»، كان الخلاف حول الطريقة التي يجب أن تتم بها الوحدة اليمنية، حيث انقسم الحزب الاشتراكي اليمني إلى: معسكر يريد الوحدة الفورية ولو عن طريق الحرب، يقوده عبدالفتاح إسماعيل، ومعسكر آخر في إطار الحزب يقوده علي ناصر محمد يريد الوحدة المتدرجة على مراحل، و«عن طريق الحوار».

وخلاف لما قاله مؤرخون وسياسيون جنوبيون عن السبب الحقيقي والذي يرون انه صراع على المناصب بين السياسيين في الجنوب احال الرئيس هادي السبب الى الموقف من الوحدة اليمنية وقال ان ناصر كان ضد تحقيقيها مباشرة ويفضل التدرج بينما الفريق الاخر بقيادة عبدالفتاح اسماعيل كان مع تحقيقها الفوري ولو بالقوة.

ويضع نشر وكالة سبأ لنسخة من الحوار خالية من اي حديث لهادي عن حرب 1986 مصداقية الصحفي محمد جميح على المحك خصوصا ان الرجل استهل المقابلة بالقول ان هادي قال له سأتكلم، وأنت صغها بعد ذلك بعباراتك .

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