اجتماع امني رفيع المستوى لمناقشة انسحاب قوات الحزام الأمني من ابين
الجمعة 03 فبراير 2017 07:35 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
قال نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع ان اجتماع رفيع سيضم قيادات أمنية وعسكرية وسيعقد صباح يوم السبت بعد سيناقش قضية انسحاب قوات الحزام الأمني في ابين .
وقال لخشع لعدن الغد ان قيادات أمنية وعسكرية ستعقد اجتماعا في عدن وستناقش بالتفصيل واقعة انسحاب القوات الأمنية من ابين .
واكد لخشع ان الاجتماع سيناقش طريقة تنفيذ توجيهات اصدرها الرئيس عبدربه منصور هادي وقضت بإرسال قوات اضافية إلى ابين .
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