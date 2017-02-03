العميد صالح السيد يكشف تفاصيل العملية الامنية النوعية التي اسفرت عن مصرع القيادي بتنظيم القاعدة ابو علي اللحجي والعثور على 300 لغم وعبوة ناسفة

كشف مدير عام شرطة المحافظة العميد صالح السيد ل " عدن الغد " تفاصيل العملية النوعية التي نفذها افراد الحزام الامني وأسفرت عن مصرع القيادي في تنظيم القاعدة المكنى " ابو علي اللحجي " عقب مواجهات مع القوة الامنية دون حدوث أي خسائر في صفوف رجال الامن

وقال في تصريح صحفي ان عملية استهداف القيادي في تنظيم القاعدة او علي الحجي بدأت بعد ان وصلت معلومات تفيد بتحركات الهدف بكل حرية في مدينة الحوطة على متن دراجة نارية مع مرافقة الذي كان يرتدي ملابس تابعه للجيش مشيرا ان عملية المراقبة تمت لمدة ثلاثة ايام اسفرت عن تنفيذ هذه العملية النوعية بعد تحقيقات ومتابعات ومعلومات عن الهدف المطلوب .

وأوضح السيد في تصريحه انه عقب استلام كافة المعلومات من الجهات الامنية المختصة تم تشكيل فرقة نوعية متخصصة للتعامل مع الهدف المطلوب وحددت ساعة الصفر والتوجة لمنزل الهدف الذي كان نائم في منزلة حيث حاولت الفرق المتخصصة بمحاولة اعتقاله ولكن الهدف المطلوب قام بإطلاق النار بمسدسة الشخصي على افراد الامن فتمت المواجهة والاشتباك معه حتى انتهىت بمقتلة .

هذا وقال مديرعام شرطة المحافظة العميد صالح السيد في تصريحه ان الاجهزة الامنية تمكنت ايضا من تنفيذ عملية نوعية اخرى تم فيها العثورعلى 300 لغم ارضي وعبوات ناسفة مصنوعة بقداف دبابات وانتشال 47 لغم ارض تم الابلاغ علية من قبل احدى المواطنين الشرفاء والتي على اثرها تم تحديد موقعها بضواحي مدينة الحوطة وتفجيرها في مناطق بعيدة عن التجمعات السكانية بالتنسيق مع المنظمة الدولية الامم المتحدة بعد استكمال كافة الاجراءات والمسح للمنطقة .

هذا وفي ختام تصريحه عبر السيد عن شكره لابناء مديريتي الحوطة وتبن على ما قدموه من مساعده واهتمام من اجل تحقيق الامن والاستقرار والمساواة و العادلة لجميع المواطنين في محافظة لحج.

*من يوسف فقية

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