MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الجمعة 03 فبراير 2017 11:37 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير العميد صالح السيد يكشف تفاصيل العملية الامنية النوعية التي اسفرت عن مصرع القيادي بتنظيم القاعدة ابو علي اللحجي والعثور على 300 لغم وعبوة ناسفة
أخبار وتقارير

العميد صالح السيد يكشف تفاصيل العملية الامنية النوعية التي اسفرت عن مصرع القيادي بتنظيم القاعدة ابو علي اللحجي والعثور على 300 لغم وعبوة ناسفة

صورة مدير عام شرطة المحافظة العميد صالح السيد
الجمعة 03 فبراير 2017 06:09 مساءً
الحوطة ((عدن الغد)) خاص

كشف مدير عام شرطة المحافظة العميد صالح السيد ل " عدن الغد " تفاصيل العملية النوعية التي نفذها افراد الحزام الامني وأسفرت عن مصرع القيادي في تنظيم القاعدة المكنى " ابو علي اللحجي " عقب مواجهات مع القوة الامنية دون حدوث أي خسائر في صفوف رجال الامن

 

 وقال في تصريح صحفي ان عملية استهداف القيادي في تنظيم القاعدة او علي الحجي بدأت بعد ان وصلت معلومات تفيد بتحركات الهدف بكل حرية في مدينة الحوطة على متن دراجة نارية مع مرافقة الذي كان يرتدي ملابس تابعه للجيش مشيرا ان عملية المراقبة تمت لمدة ثلاثة ايام اسفرت عن تنفيذ هذه العملية النوعية بعد تحقيقات ومتابعات ومعلومات عن الهدف المطلوب .

 

وأوضح السيد في تصريحه انه عقب استلام كافة المعلومات من الجهات الامنية المختصة تم تشكيل فرقة نوعية متخصصة للتعامل مع الهدف المطلوب وحددت ساعة الصفر والتوجة لمنزل الهدف الذي كان نائم في منزلة  حيث حاولت الفرق المتخصصة بمحاولة  اعتقاله ولكن الهدف المطلوب قام بإطلاق النار بمسدسة الشخصي على افراد الامن  فتمت المواجهة والاشتباك معه حتى انتهىت بمقتلة .

 

هذا وقال مديرعام شرطة المحافظة العميد صالح السيد في تصريحه ان الاجهزة الامنية تمكنت ايضا من تنفيذ عملية نوعية اخرى تم فيها  العثورعلى 300 لغم ارضي وعبوات ناسفة مصنوعة بقداف دبابات وانتشال 47 لغم ارض تم الابلاغ علية من قبل احدى المواطنين الشرفاء والتي على اثرها تم تحديد موقعها بضواحي مدينة الحوطة وتفجيرها في مناطق بعيدة عن التجمعات السكانية بالتنسيق مع المنظمة الدولية الامم المتحدة بعد استكمال كافة الاجراءات والمسح للمنطقة .

 

هذا وفي ختام تصريحه عبر السيد عن شكره لابناء مديريتي الحوطة وتبن على ما قدموه من مساعده واهتمام من اجل تحقيق الامن والاستقرار والمساواة و العادلة لجميع المواطنين في محافظة لحج.

 

*من يوسف فقية


المزيد في أخبار وتقارير
قائد معركة تحرير المخا : معركتنا ليست بطابع جهوي ولامناطقي وهي لاجل استعادة الشرعية
قال قائد معركة تحرير المخا القائد ابو زرعة المحرمي ان القوات التي تخوض معارك تحرير المدينة من قبضة القوات الموالية للحوثيين وصالح لاتحمل اي طابع جهوي ولا مناطقي
لقاء ودي يجمع محافظ العاصمة ومستشاري رئيس الجمهورية
التقى محافظ العاصمة اللواء عيدروس الزبيدي عصر الجمعة بمنزله بمستشاري رئيس الجمهورية ياسين مكاوي وصالح عبيد احمد وعبدالعزيز المفلحي بحضور اللواء شلال علي شائع
لاحديث لهادي عن حرب 1986 في نسخة وكالة سبا لمقابلته لصحيفة القدس العربي
نشرت وكالة سبأ الحكومية التي تديرها ادارة الرئيس هادي مساء يوم الجمعة النسخة الخاصة بلقاء اجراه مع الرئيس عبدربه منصور هادي صحفي يمني ونشره بصحيفة عربية لكنه تضمن




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
بحديثه لاول مرة عن سبب حرب 86 هادي يثير جدلا سياسيا في الجنوب
نعمان يرد على هادي : موضوع الوحدة لم يكن مطروحاً على طاولة الخلافات قبل 1986
شيخ قبلي من ابين ينفي وقوع قصف امريكي بمنطقة خبر المراقشة
بحضور مستشار الرئيس المفلحي وعدد من القيادات والشخصيات.. الجوهري يقيم مأدبة غداء بمناسبة ارتزاقه بمولود أسماه بأحد الشهداء
لاحديث لهادي عن حرب 1986 في نسخة وكالة سبا لمقابلته لصحيفة القدس العربي
مقالات الرأي
أبين التي كانت تحتل المرتبة رقم (3) في الترتيب العددي للمحافظات الجنوبية منذ الاستقلال الأول لدولة الجنوب حتى
أي معنى للهجوم الذي تعرّضت له حديثا فرقاطة سعودية قبالة ساحل ميناء الحديدة اليمني؟ هناك معنيان، في أقلّ
الجميل في الرئيس عبدربه منصور هادي انه عندما يتحدث عن قضايا الماضي، يتحدث بصدق مطلق وبعيدا عن أي حسابات
ربما تكون محافظة أبين هي المحافظة الأكثر تضررا من الأحداث العاصفة التي تشهدها البلد منذ العام 2011، عندما عمد
الذي يصير اليوم في العاصمة عدن شيء لا يعقل  ومن غير المعقول أبدا القبول به أو السكوت عنه وتحمل المواطن
  اكبر خدعة شربها الضعفاء هي ان القانون في نظام غير عادل انما وضع لحمايتهم .. الحقيقة عكس ذلك .. القانون وضع
أبين الخير والثروة والتاريخ والشهامة والكرم والعروبة والممر البحري الدولي الهام للعالم كله ابين العمود
  في اجتماع مجلس جامعة عدن الأخير أقر المجلس جملة من القرارات الهامة سنقف عند أبرزها وهي :1- انشاء قسم
لا شيء يثير الوجع في القلب أكثر من أن ترى مسئولاً في وزارة الإعلام يكتب عن إذاعة عدن بضعة كلمات مجافية للحقيقة
  هكذا وبكل بساطة تُستثنى (أبين) من خطة المشاريع الإماراتيه للعام2017م دون أدنى سبب يذكر أو ذنب لايغتفر،تُشطب
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
زواج مبارك آل الخنبشي وآل با بشير
مبارك المولود
وفيات
صبرآ ال العيسائي
وفاة الشخصية الوطنية والنقابية والاجتماعية العدنية البارزة في عدن مراد علي الجيلاني

جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017