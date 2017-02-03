قيادات المقاومة والقيادة العامة لائتلاف المقاومة الجنوبية تستقبل القائد الزامكي والمشبق بعودتهم إلى العاصمة عدن بعد رحلة علاجية من دولة مصر

عاد إلى ارض العاصمة عدن عدد من قيادات المقاومة الجنوبية كلاً من القائد سليمان الزامكي والقائد فهد المشبق مدير عام المعلا والقائد احمد عيدروس بعد رحلة علاجية بدولة مصر الشقيقة ,

هذا وشهد مطار عدن لظهر اليوم الجمعة الموافق 3/فبراير/2017م لتجمع العديد من قيادات المقاومة الجنوبية وقيادات القيادة العامة لائتلاف المقاومة الجنوبية وعلى راس المستقبلين القائد أديب العيسي وعدد من قيادات بالمقاومة الجنوبية مرحبين بعودتهم إلى ارض الوطن بعد انقضاء رحلتهم العلاجية وخروجهم بموكب كبير من مطار العاصمة عدن بتناولهم لوجبة الغذاء ..

وعبرت قيادات المقاومة الجنوبية التي عادت الى ارض مطار العاصمة عدن كلاً من سليمان الزامكي وفهد المشبق واحمد عيدروس عن الشكر والامتنان والعرفان لهذا الاستقبال الذي نظمه قيادات المقاومة الجنوبية والقيادة العامة لائتلاف المقاومة الجنوبية وكل من حضر في استقبالهم بمطار عدن

حضر استقبال قيادات المقاومة الجنوبية بمطار العاصمة عدن القائد بالائتلاف المقاومة الجنوبية خالد مشبح والمحامي هشام وأكرم الشرفي وخالد السليماني (ابو سليمان) وحامد مدرم ومحمد القاهرة والعديد من قيادات المقاومة الجنوبية بعدن وشخصيات اجتماعيه وشباب ونشطاء لمنظمات المجتمع المدني بالعاصمة عن

*من /أرسلان السليماني.

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