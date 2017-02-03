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أمريكيون من أصل يمني يغلقون مئات المتاجر في نيويورك احتجاجًا على حظر السفر

مظاهرات في أمريكا احتجاجًا على فوز ترامب - صورة أرشيفية
الجمعة 03 فبراير 2017 10:22 صباحاً
/ عدن الغد / متابعات /

أغلقت مئات المحال والمتاجر والمطاعم المملوكة لأمريكيين من أصل يمني في نيويورك  أبوابها لساعات  الخميس فيما يقول منظمون إنه احتجاج على سياسات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخاصة بالهجرة.

 

واضطر زبائن يعتمدون على تلك المتاجر لسد حاجاتهم اليومية من السلع الأساسية للبحث في أماكن أخرى لتناول الغداء بعد أن أغلق أكثر من ألف مكان أبوابه من وقت الظهيرة وحتى الثامنة مساء في خطوة منسقة بين جماعات مثل شبكة الجالية المسلمة والجالية اليمنية الأمريكية.

 

وقال سليمان العدي وهو عامل بأحد المحال في حي برونكس يبلغ من العمر 24 عاما «نريد أن نبعث رسالة أننا هنا.» وكانت هذه أول مرة يغلق المحل -الذي يعمل على مدار الساعة- أبوابه منذ بدء عمله قبل تسعة أشهر.


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