هدوء حذر بلودر وتضرر جدار كهرباء المدينة بسبب تفجير للقاعدة
تهدم جدار كهرباء لودر بسبب التفجير الذي استهدف غرفة امنية مساء الخميس -عدن الغد
الجمعة 03 فبراير 2017 08:29 صباحاً
لودر (عدن الغد) خاص:
لودر (عدن الغد) خاص:
سادت حالة من الهدوء الحذرة صباح يوم الجمعة بمدينة لودر كبرى مديريات المنطقة الوسطى بمحافظة ابين .
وشهدت غالبية شوارع المدينة حركة شبه طبيعية مع غياب اي انتشار او تواجد لمسلحي القاعدة .
واظهرت صور تحصلت عليها عدن الغد اثار اضرار تعرض لها جدار محطة كهرباء لودر بسبب قيام مسلحي القاعدة ليلا بتفجير غرفة حراسة امنية كانت تستخدمها قوات الحزام الامني بالاطراف الجنوبية للمدينة .
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها