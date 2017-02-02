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المركز الثقافي اليمني بالقاهرة ينظم امسية ثقافية بالتعاون مع مؤسسة الاهرام القاهري

الخميس 02 فبراير 2017 11:27 مساءً
القاهرة (عدن الغد)خاص:

نظم المركز الثقافي اليمني بالقاهرة مساء اليوم امسية ثقافية يمنيه بالتعاون مع مؤسسة الاهرام القاهرية على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب المقام حاليا في القاهرة.

وفي الامسية قدم الاديب عبدالله باكداده كتابة بعنوان (الموسيقار باقتاده الاصالة والتجديد الموسيقي),, فيما قدمت الكاتبة فتحية محمود صديق كتابا بعنوان (فلسفة تعليم الانجليزية وسبل الاستفادة منها ),,وقدم الشاب سعيد المحثوثي باكورة اعماله مجموعة قصصيه بعنوا ن (شتلات الليمون,), فيما قدم الشاب جمال الشعري رواية بعنوان (تراى شيزوفرينيا).

وجرى مناقشة الكتب من قبل عدد من الادباء اليمنيين والمصرين ونالت استحسان الحاضرين,

وعبرت مديرة المركز الثقافي اليمني عن شكرها لمؤسسة الاهرام العريقة لاستضافة هذه الامسية مشيرة بانها مؤسسة عربيه ثقافية وإعلامية لها بصماتها في مختلف الوطن العربي,

 


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المركز الثقافي اليمني بالقاهرة ينظم امسية ثقافية بالتعاون مع مؤسسة الاهرام القاهري
نظم المركز الثقافي اليمني بالقاهرة مساء اليوم امسية ثقافية يمنيه بالتعاون مع مؤسسة الاهرام القاهرية على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب المقام حاليا في




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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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