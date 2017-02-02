نقابة التدريس بجامعة عمران ترسل كشف المرتبات إلى وزارة المالية بعدن

علنت نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة عمران إرسال كشوفات المرتبات الخاصة بمنتسبي الجامعة إلى عدن.

وقال رئيس النقابة الدكتور منصور القاضي في تصريح صحفي أن النقابة قامت يومنا هذا بإرسال كشوفات رواتب الأكاديميين والموفدين والعاملين بجامعة عمران إلى عدن بحسب طلب الحكومة.

وأشاد القاضي بأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم الذين التزموا بقرار الإضراب وتفاعلوا بشكل إيجابي مع قرارات الهيئة الإدارية للنقابة طوال فترة الإضراب.

وأكد رئيس النقابة على استمرار الإضراب الشامل حتى يتم اتخاذ قرار من الهيئة الإدارية للنقابة.

ووجه الدكتور القاضي شكره لرئاسة الجامعة التي قامت بدورها وواجبها تجاه منتسبيها وتعاونت مع النقابة في تسليم الكشوفات.

وطالب القاضي حكومة الشرعية بعدن الوفاء بوعودها وصرف المرتبات في أقرب وقت تقديرا للظروف التي يمر بها أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم خاصة وأنهم بدون مرتبات منذ خمسة أشهر.

وتشهد جامعة عمران إضراباً شاملاً للأسبوع الرابع على التوالي، بالتزامن مع باقي الجامعات الحكومية التي قررت البدء بإضراب موحد بتاريخ 7/1/2017م، شمل جامعات (صنعاء، عمران، تعز، إب، ذمار والحديدة) للمطالبة بصرف المرتبات الموقوفة.

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