عاجل : دوي انفجار عنيف جنوب لودروسكان يقولون ان عناصر من القاعدة فجروا مبنى تابع لقوات الامن

هز انفجار عنيف عند الساعة الـ 10:45 مساء يوم الخميس الاطراف الجنوبية لمدينة لودر بمحافظة ابين .

وقال سكان محليون لعدن الغد ان دوي الانفجار وقع في الاطراف الجنوبية للمدينة ويعتقد انها غارة جوية استهدفت تجمعا لمسلحين من القاعدة .

وسمع دوي الانفجار في انحاء متفرقة من المدينة .

وتبين لاحقا ان الانفجار ناتج عن قيام مسلحين من القاعدة بتفخيخ مبنى تابع لقوات الامن جنوب مدينة لودر وقاموا بتفجيره.

المزيد في أخبار وتقارير عاجل : عناصر من تنظيم القاعدة يفجرون مركزا امنيا بشقرة فجرت عناصر من تنظيم القاعدة في ساعة متأخرة من مساء الخميس مركزا امنيا بمدينة شقرة الساحلية. وقال سكان محليون لعدن الغد ان مسلحي تنظيم القاعدة فجروا مركزا امنيا شمال الإنتهاء من عملية إصلاح أنبوب غاز بشبوة تعرض للتفجير قبل اشهر أنهت الفرق الفنية التابعة لشركة الغاز الطبيعي المسال في بلحاف بمحافظة شبوة عملية إصلاح أنبوب نقل للغاز الذي تعرض للتفجير في ديسمبر الماضي في الكيلو 279. وجاءت المركز الثقافي اليمني بالقاهرة ينظم امسية ثقافية بالتعاون مع مؤسسة الاهرام القاهري نظم المركز الثقافي اليمني بالقاهرة مساء اليوم امسية ثقافية يمنيه بالتعاون مع مؤسسة الاهرام القاهرية على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب المقام حاليا في