عاجل : دوي انفجار عنيف جنوب لودروسكان يقولون ان عناصر من القاعدة فجروا مبنى تابع لقوات الامن
الخميس 02 فبراير 2017 10:52 مساءً
لودر (عدن الغد) خاص:
لودر (عدن الغد) خاص:
هز انفجار عنيف عند الساعة الـ 10:45 مساء يوم الخميس الاطراف الجنوبية لمدينة لودر بمحافظة ابين .
وقال سكان محليون لعدن الغد ان دوي الانفجار وقع في الاطراف الجنوبية للمدينة ويعتقد انها غارة جوية استهدفت تجمعا لمسلحين من القاعدة .
وسمع دوي الانفجار في انحاء متفرقة من المدينة .
وتبين لاحقا ان الانفجار ناتج عن قيام مسلحين من القاعدة بتفخيخ مبنى تابع لقوات الامن جنوب مدينة لودر وقاموا بتفجيره.
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