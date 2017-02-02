مؤسسة موانئ البحر العربي توقع اتفاقية الاشتراكات المكملة لموظفيها مع هيئة المعاشات و التأمينات

وقع اليوم بميناء المكلا محضر اتفاق بين المهندس سالم علي باسمير رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية و الأستاذ عبد الرحمن علوي الحبشي القائم بأعمال مدير عام الهيئة العامة للتأمينات و المعاشات فرع ساحل حضرموت ، محضر الاتفاق الموقع يهدف إلى حصر المستحقات التأمينية للمؤمن عليهم من موظفي مؤسسة موانئ البحر العربي الحاليين و كذلك الذين أحيلوا للتقاعد بعد قرار إنشاء بدل طبيعة العمل في 1 أغسطس 2010م .

و ستتكفل بموجبه مؤسسة موانئ البحر العربي بدفع الاشتراكات التأمينية المستحقة للهيئة عن طبيعة بدل بواقع 100% من تاريخ تطبيقها ، أي أن المؤسسة ستدفع الفارق لموظفيها المتقاعدين بما يضمن إضافتها في معاشاتهم التقاعدية ، و سوف تظل تدفع لموظفيها الحاليين بما يسهم في ضمان حصولهم عليها عند تقاعدهم .

و أكد المهندس باسمير استعداد المؤسسة و حرصها على دفع الفارق التأميني لموظفيها بحيث يستفيد منها الجميع عند التقاعد ، مثمنا الجهود التي بذلت لإتمام هذا الأمر من قبل اللجنة المكلفة بالمؤسسة التي أنجزت مهام ترتيب و تصحيح أوضاع الموظفين و إعداد قاعدة بيانات سليمة وفق قوانين ولوائح التأمينية تحفظ حقوقهم خلال سنوات خدمتهم ، و رفع كشوفات مدروسة تخص عملية دفع المبلغ المستحق لهيئة المعاشات و التأمينات الخاص بالموظفين الحاليين المؤمن عليهم و البالغ عددهم (176) ، وموظفي المؤسسة المتقاعدين و عددهم (11) متقاعد .

و في ختام الاتفاق شدد الحاضرين على ضرورة التعاون و التواصل الدائم المشترك بما يحقق المصلحة المشتركة التي ستنعكس إيجاباً على الموظفين و تضمن تحصلهم على حقوقهم وفق القوانين ، و سلمت هداية تذكارية من قبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة إلى مدير عام الهيئة تعبيراً عن الشكر و الامتنان نظير جهود موظفي الهيئة العامة للتأمينات و المعاشات بساحل حضرموت في خدمة كافة موظفي الدولة بالمحافظة رغم الظروف الاستثنائية الصعبة التي تمر بها المحافظة و البلاد .

حضر التوقيع الأستاذ محمد سعيدان مدير الشئون المالية بالمؤسسة و الأستاذ لطفي الحداد مدير إدارة الموارد البشرية بالمؤسسة و الأستاذ عوض الناخبي مستشار رئيس المؤسسة و الأستاذ محمد الصويل مدير إدارة الرقابة الداخلية و التفتيش بالمؤسسة و الأخ رائد الحبشي رئيس اللجنة النقابية بالمؤسسة و الأخ ماجد القعيطي رئيس قسم التدريب و تأهيل بالمؤسسة ، و الأستاذ احمد باشعيب مدير إدارة الإيرادات و الأستاذ عبدالله مسيعان رئيس قسم الإيرادات بالهيئة و الأستاذ ماجد بوبح رئيس قسم المراجعة بالهيئة .

الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطط أعدتها رئاسة المؤسسة من اجل إصلاحات شاملة إدارية و مالية بالمؤسسة بما سيسهم في تنظيم العمل المؤسسي المتكامل في موانئها و بالأخص ميناء المكلا و يحقق أهدافها في خدمة المجتمع ، و ستلعب دور كبير في تحفيز و رفع كفاءة العاملين أثناء تأديتهم لمهامهم المختلفة .

المزيد في أخبار وتقارير عاجل : عناصر من تنظيم القاعدة يفجرون مركزا امنيا بشقرة فجرت عناصر من تنظيم القاعدة في ساعة متأخرة من مساء الخميس مركزا امنيا بمدينة شقرة الساحلية. وقال سكان محليون لعدن الغد ان مسلحي تنظيم القاعدة فجروا مركزا امنيا شمال الإنتهاء من عملية إصلاح أنبوب غاز بشبوة تعرض للتفجير قبل اشهر أنهت الفرق الفنية التابعة لشركة الغاز الطبيعي المسال في بلحاف بمحافظة شبوة عملية إصلاح أنبوب نقل للغاز الذي تعرض للتفجير في ديسمبر الماضي في الكيلو 279. وجاءت المركز الثقافي اليمني بالقاهرة ينظم امسية ثقافية بالتعاون مع مؤسسة الاهرام القاهري نظم المركز الثقافي اليمني بالقاهرة مساء اليوم امسية ثقافية يمنيه بالتعاون مع مؤسسة الاهرام القاهرية على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب المقام حاليا في