مؤسسة موانئ البحر العربي توقع اتفاقية الاشتراكات المكملة لموظفيها مع هيئة المعاشات و التأمينات
المكلا (عدن الغد) خاص:
وقع اليوم بميناء المكلا محضر اتفاق بين المهندس سالم علي باسمير رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية و الأستاذ عبد الرحمن علوي الحبشي القائم بأعمال مدير عام الهيئة العامة للتأمينات و المعاشات فرع ساحل حضرموت ، محضر الاتفاق الموقع يهدف إلى حصر المستحقات التأمينية للمؤمن عليهم من موظفي مؤسسة موانئ البحر العربي الحاليين و كذلك الذين أحيلوا للتقاعد بعد قرار إنشاء بدل طبيعة العمل في 1 أغسطس 2010م .
و ستتكفل بموجبه مؤسسة موانئ البحر العربي بدفع الاشتراكات التأمينية المستحقة للهيئة عن طبيعة بدل بواقع 100% من تاريخ تطبيقها ، أي أن المؤسسة ستدفع الفارق لموظفيها المتقاعدين بما يضمن إضافتها في معاشاتهم التقاعدية ، و سوف تظل تدفع لموظفيها الحاليين بما يسهم في ضمان حصولهم عليها عند تقاعدهم .
و أكد المهندس باسمير استعداد المؤسسة و حرصها على دفع الفارق التأميني لموظفيها بحيث يستفيد منها الجميع عند التقاعد ، مثمنا الجهود التي بذلت لإتمام هذا الأمر من قبل اللجنة المكلفة بالمؤسسة التي أنجزت مهام ترتيب و تصحيح أوضاع الموظفين و إعداد قاعدة بيانات سليمة وفق قوانين ولوائح التأمينية تحفظ حقوقهم خلال سنوات خدمتهم ، و رفع كشوفات مدروسة تخص عملية دفع المبلغ المستحق لهيئة المعاشات و التأمينات الخاص بالموظفين الحاليين المؤمن عليهم و البالغ عددهم (176) ، وموظفي المؤسسة المتقاعدين و عددهم (11) متقاعد .
و في ختام الاتفاق شدد الحاضرين على ضرورة التعاون و التواصل الدائم المشترك بما يحقق المصلحة المشتركة التي ستنعكس إيجاباً على الموظفين و تضمن تحصلهم على حقوقهم وفق القوانين ، و سلمت هداية تذكارية من قبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة إلى مدير عام الهيئة تعبيراً عن الشكر و الامتنان نظير جهود موظفي الهيئة العامة للتأمينات و المعاشات بساحل حضرموت في خدمة كافة موظفي الدولة بالمحافظة رغم الظروف الاستثنائية الصعبة التي تمر بها المحافظة و البلاد .
حضر التوقيع الأستاذ محمد سعيدان مدير الشئون المالية بالمؤسسة و الأستاذ لطفي الحداد مدير إدارة الموارد البشرية بالمؤسسة و الأستاذ عوض الناخبي مستشار رئيس المؤسسة و الأستاذ محمد الصويل مدير إدارة الرقابة الداخلية و التفتيش بالمؤسسة و الأخ رائد الحبشي رئيس اللجنة النقابية بالمؤسسة و الأخ ماجد القعيطي رئيس قسم التدريب و تأهيل بالمؤسسة ، و الأستاذ احمد باشعيب مدير إدارة الإيرادات و الأستاذ عبدالله مسيعان رئيس قسم الإيرادات بالهيئة و الأستاذ ماجد بوبح رئيس قسم المراجعة بالهيئة .
الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطط أعدتها رئاسة المؤسسة من اجل إصلاحات شاملة إدارية و مالية بالمؤسسة بما سيسهم في تنظيم العمل المؤسسي المتكامل في موانئها و بالأخص ميناء المكلا و يحقق أهدافها في خدمة المجتمع ، و ستلعب دور كبير في تحفيز و رفع كفاءة العاملين أثناء تأديتهم لمهامهم المختلفة .
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