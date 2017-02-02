عاجل : عناصر القاعدة تنسحب من وسط مديرية لودر عقب تجمع المئات من ابناء المديرية واعلانهم التصدي للجماعات المسلحة
الخميس 02 فبراير 2017 10:12 مساءً
لودر (عدن الغد) خاص:
لودر (عدن الغد) خاص:
انسحبت مجاميع من تنظيم القاعدة عند الساعة الـ10 من مساء يوم الخميس عقب ساعات فقط من دخولهم المدينة ونصبهم لنقاط تفتيش .
وقال مصدر محلي لعدن الغد ان عناصر القاعدة انسحبوا عقب توافد المئات من المسلحين من ابناء مديرية لودر الى مبنى المديرية واعلانهم نيتهم التصدي لتواجد القاعدة في المدينة .
وبحسب مصدر محلي فقد اضطرت عمليات التكتل للأهالي عناصر التنظيم الى سحب عناصرهم من المدينة .
وقال شاهد عيان لعدن الغد ان عناصر التنظيم انسحبوا جنوبا فيما انتشر مسلحون من اهالي المدينة وسط شوارعها.
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