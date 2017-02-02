وزير النقل : الهجوم الغادر على الفرقاطة السعودية سيكون له تبعات كبيرة

دان وزير النقل اليمني في الحكومة الشرعية الحادث الإرهابي الأثم ، الذي استهدف البارجة السعودية من قبل الانقلابيين الحوثة قبالة ميناء الحديدة الدولي مطلع الأسبوع الحالي .

وعبر بيان وزارة النقل اليمنية عن إدانتها للحادثة الإرهابية الجبانة ، عقب الهجوم الذي شنه الانقلابيون من خلال اصطدام أحد القوارب المفخخة بمؤخرة جسم السفينة ، ما أسفر عن إستشهاد ثلاثة من طاقم السفينة .

وأكد البيان : بأن هذا التصرف الإجرامي غير المسؤول، لايهدد أمن السفن العسكرية فقط ، ولكنة يهدد ممرات الملاحة والتجارة الدولية ، وسلامة المرور في باب المندب .

ناهيك عن إقحام المواطنين الأبرياء وتهديد الصيد البحري التقليدي ، الذي تعيش علية الأف الأسر في سواحل تهامة والبحر الاحمر .

وأضاف البيان : لا ننسى أثرة الكبير ، وماسيلحقة من تبعات على ميناء الحديدة ، المنفذ الوحيد للسلع والمواد الغذائية والضرورية لملايين المواطنين ، الواقعين تحت سلطة الانقلابيين ،الذي يتأثر بهذا التهديد .

وبهذا العمل الذي أقدم علية الإنقلابيين ستتأثر وتزداد عملية التأمين البحري على النقل وبالتالي انعكاسها بشكل سلبي على تكلفة السلع ، والتي ستضاف أعباء على كاهل المواطن .

وأكد البيان : بأن هذا الاعتداء منافي لكل القوانين والمعاهدات والاعراف الدولية ، والجمهورية اليمنية جزء منها ،بالاضافة الى قانون الأمم المتحدة الدولي للبحار .

وبسبب هذا التصرف الاحمق والذي يعتبرة الانقلابيون انتصاراً ، لايعد عن كونه حماقة وتهور من قبلنا ، ويتسبب بإيذاء ملايين السكان الواقعين تحت رحمة هذه الشرذمة ، التي لا تفكر الا في مصالحها الشخصية والتمسك بالحكم على حساب معانات المواطنين الأبرياء .