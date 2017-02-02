وزير النقل : الهجوم الغادر على الفرقاطة السعودية سيكون له تبعات كبيرة
الخميس 02 فبراير 2017 10:00 مساءً
عدن - ماهر الشعبي
عدن - ماهر الشعبي
دان وزير النقل اليمني في الحكومة الشرعية الحادث الإرهابي الأثم ، الذي استهدف البارجة السعودية من قبل الانقلابيين الحوثة قبالة ميناء الحديدة الدولي مطلع الأسبوع الحالي .
وعبر بيان وزارة النقل اليمنية عن إدانتها للحادثة الإرهابية الجبانة ، عقب الهجوم الذي شنه الانقلابيون من خلال اصطدام أحد القوارب المفخخة بمؤخرة جسم السفينة ، ما أسفر عن إستشهاد ثلاثة من طاقم السفينة .
وأكد البيان : بأن هذا التصرف الإجرامي غير المسؤول، لايهدد أمن السفن العسكرية فقط ، ولكنة يهدد ممرات الملاحة والتجارة الدولية ، وسلامة المرور في باب المندب .
ناهيك عن إقحام المواطنين الأبرياء وتهديد الصيد البحري التقليدي ، الذي تعيش علية الأف الأسر في سواحل تهامة والبحر الاحمر .
وأضاف البيان : لا ننسى أثرة الكبير ، وماسيلحقة من تبعات على ميناء الحديدة ، المنفذ الوحيد للسلع والمواد الغذائية والضرورية لملايين المواطنين ، الواقعين تحت سلطة الانقلابيين ،الذي يتأثر بهذا التهديد .
وبهذا العمل الذي أقدم علية الإنقلابيين ستتأثر وتزداد عملية التأمين البحري على النقل وبالتالي انعكاسها بشكل سلبي على تكلفة السلع ، والتي ستضاف أعباء على كاهل المواطن .
وأكد البيان : بأن هذا الاعتداء منافي لكل القوانين والمعاهدات والاعراف الدولية ، والجمهورية اليمنية جزء منها ،بالاضافة الى قانون الأمم المتحدة الدولي للبحار .
وبسبب هذا التصرف الاحمق والذي يعتبرة الانقلابيون انتصاراً ، لايعد عن كونه حماقة وتهور من قبلنا ، ويتسبب بإيذاء ملايين السكان الواقعين تحت رحمة هذه الشرذمة ، التي لا تفكر الا في مصالحها الشخصية والتمسك بالحكم على حساب معانات المواطنين الأبرياء .
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها