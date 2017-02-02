عناصر القاعدة تدخل مدينة لودر وتنصب نقطة تفتيش بمثلث الكهرباء
لودر (عدن الغد) خاص:
قالت مصادر محلية في مدينة لودر ان عناصر تنظيم القاعدة دخلت المدينة مساء اليوم الخميس مستغلين حالة الانفلات الأمني الذي تشهده المدينة منذ أكثر من شهر في ظل انسحاب كافة أفراد الحزام الأمني من جميع النقاط والمواقع الأمنية التي كانوا ينتشرون فيها .
واكدت مصادر محلية في مدينة لودر ل (عدن الغد ) ان عناصر التنظيم قامت بنصب نقطة تفتيش على مدخل المدينة الجنوبي بمثلث الكهرباء مساء اليوم قبل ان يدخلوا المدينة لاحقا ويتجولون في شوارعها .
وبحسب شهود عيان ل ( عدن الغد ) فقد شوهد مساء اليوم مجاميع من عناصر القاعدة وهي تتجول في شوارع المدينة على متن دراجات نارية دون أي اعتراض أو مقاومة في ظل انسحاب كافة أفراد الحزام الأمني من كافة مواقعها ونقاطها في المدينة مما سهل الأمر على أنصار القاعدة وأصبح الطريق ممهدا لهم للدخول إلى المدينة .
وتساءل مواطنون عن أفراد اللواء 115 الذي تم تشكيله وقوامه 3700 فرد والذين تواروا عن الأنظار وفضلوا الجلوس في منازلهم والظهور وقت استلام المرتبات فقط .
وشهدت مدينة لودر مؤخرا سلسله من الهجمات استهدفت افراد الحزام الامني وخلفت عددا من القتلى والجرحى .
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