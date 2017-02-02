⁠⁠⁠عناصر القاعدة تدخل مدينة لودر وتنصب نقطة تفتيش بمثلث الكهرباء

قالت مصادر محلية في مدينة لودر ان عناصر تنظيم القاعدة دخلت المدينة مساء اليوم الخميس مستغلين حالة الانفلات الأمني الذي تشهده المدينة منذ أكثر من شهر في ظل انسحاب كافة أفراد الحزام الأمني من جميع النقاط والمواقع الأمنية التي كانوا ينتشرون فيها .

واكدت مصادر محلية في مدينة لودر ل (عدن الغد ) ان عناصر التنظيم قامت بنصب نقطة تفتيش على مدخل المدينة الجنوبي بمثلث الكهرباء مساء اليوم قبل ان يدخلوا المدينة لاحقا ويتجولون في شوارعها .

وبحسب شهود عيان ل ( عدن الغد ) فقد شوهد مساء اليوم مجاميع من عناصر القاعدة وهي تتجول في شوارع المدينة على متن دراجات نارية دون أي اعتراض أو مقاومة في ظل انسحاب كافة أفراد الحزام الأمني من كافة مواقعها ونقاطها في المدينة مما سهل الأمر على أنصار القاعدة وأصبح الطريق ممهدا لهم للدخول إلى المدينة .

وتساءل مواطنون عن أفراد اللواء 115 الذي تم تشكيله وقوامه 3700 فرد والذين تواروا عن الأنظار وفضلوا الجلوس في منازلهم والظهور وقت استلام المرتبات فقط .

وشهدت مدينة لودر مؤخرا سلسله من الهجمات استهدفت افراد الحزام الامني وخلفت عددا من القتلى والجرحى .

المزيد في أخبار وتقارير عاجل : عناصر من تنظيم القاعدة يفجرون مركزا امنيا بشقرة فجرت عناصر من تنظيم القاعدة في ساعة متأخرة من مساء الخميس مركزا امنيا بمدينة شقرة الساحلية. وقال سكان محليون لعدن الغد ان مسلحي تنظيم القاعدة فجروا مركزا امنيا شمال الإنتهاء من عملية إصلاح أنبوب غاز بشبوة تعرض للتفجير قبل اشهر أنهت الفرق الفنية التابعة لشركة الغاز الطبيعي المسال في بلحاف بمحافظة شبوة عملية إصلاح أنبوب نقل للغاز الذي تعرض للتفجير في ديسمبر الماضي في الكيلو 279. وجاءت المركز الثقافي اليمني بالقاهرة ينظم امسية ثقافية بالتعاون مع مؤسسة الاهرام القاهري نظم المركز الثقافي اليمني بالقاهرة مساء اليوم امسية ثقافية يمنيه بالتعاون مع مؤسسة الاهرام القاهرية على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب المقام حاليا في