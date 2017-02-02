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أخبار وتقارير

رفض سعودي أميركي للتدخلات الإيرانية في المنطقة

الخميس 02 فبراير 2017 08:52 صباحاً
/ عدن الغد / البيان /

أكد وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، وولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، في مكالمة هاتفية، معارضتهما «تدخلات النظام الإيراني» في شؤون المنطقة، بحسب الإعلام السعودي الرسمي.

 

وأعرب ماتيس ونظيره السعودي، عن «رفضهما الكامل للنشاطات المشبوهة وتدخلات النظام الإيراني ووكلائه في شؤون دول المنطقة، بهدف زعزعة الأمن والاستقرار فيها»، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية. ووصف ماتيس، إيران بأنها «أكبر قوة مزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط». وبحث الأمير وماتيس، سبل تطوير العلاقات الاستراتيجية بين بلديهما، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

 

وذكرت «واس»، أن الوزير الأميركي أعرب خلال الاتصال، عن استنكاره للحادث الإرهابي الذي تعرضت له إحدى الفرقاطات السعودية غربي ميناء الحديدة، وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من أفراد طاقم الفرقاطة. وأكد الأمير محمد والوزير ماتيس، أهمية تعاون البلدين في مجالات محاربة الإرهاب والمليشيات والقرصنة، إضافة إلى إعادة الاستقرار إلى دول المنطقة.

 

وقالت الوكالة إن ولي ولي العهد، أشاد بخبرة ماتيس في المنطقة. وبحسب الوكالة، فقد شدد الرجلان على «تطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين إلى مجالات أوسع».


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أكد وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، وولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، في مكالمة هاتفية، معارضتهما «تدخلات النظام




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