مواطنون : ظهور مرض غريب بمديرية ميفعة بمحافظة شبوة

قال مواطنون بمديرية ميفعة بمحافظة شبوة ان مرض غريب انتشر خلال الاسابيع الماضية وبات يهدد حياة الآلاف من السكان بعد ان اودى بحياة شخص واحد على الاقل .

وقال السكان لعدن الغد ان المرض يبدأ بانتشار حبوب كثيفة في الوجه قبل ان تتمكن هذه الحبوب من الانتشار في عموم الجسم مصحوبة بحكة شديدة ودامية .

وقال السكان ان الحبوب هذه تتسبب بقشط جلد الانسان وتحدث حالة من التآكل للجسم .

ولم تعرف اسباب هذا المرض حيث قال الاهالي ان المرض اودى بحياة مواطن في حين لايزال اخرون يواجهون الموت .

وناشد الاهالي وزارة الصحة والمنظمات الانسانية سرعة التحرك لانقاذ حياتهم من هذا المرض الخطير.

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