ترامب يزور ديلاوير لتقديم العزاء في جندي أمريكي قُتل باليمن

في كل قوائم التطور والرقي وبحسب كل الدراسات ومؤشرات بناء الدول ورفاهية الفرد تأتي الدول العربية والإسلامية
العنصرية التي أظهرها ويظهرها الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، في نظرته وتعامله مع العرب والمسلمين،
خياراتنا ضيقة ، وأفق الرؤية عندنا محدود ، فلا ننظر للأشياء مجردة حتى نراها على حيقيتها ، بسب التخندق حول
وقع وزير خارجية حكومة الشرعية عبدالملك المخلافي في شراك تخبطه الدبلوماسي عند حديثه المباشر قبل قليل مع مهند
قبل عام ، وتحديدا ، في لقاء حضرته في قصر المعاشيق مطلع فبراير من العام الفائت ،تحدث الرئيس هادي وبكل مرارة
ما تفعله الإدارة الأمريكية تحت حجة مكافحة الإرهاب يمثل إرهابا منظما ورسميا تقوم به أجهزة دولة تزعم أنها
شبوه من أكثر مناطق الجنوب تعرض النسيج الاجتماعي فيها للتمزيق في ظل الوحدة المشؤمة دون شك.
لكن السؤال لماذا
أعتقد ان نقل البرلمان أمر واقع إلى الجنوب مثلما انتقلت الحكومة يأتي في إطار المناورات السياسية وعمليا هو لا
بعد قرارات ترامب يدخل العالم في سجال يتسم بالتحدي حول مستقبل الامن الدولي والحريات وحقوق الانسان والتعايش
تسير عدن وفق سيناريو مرسوم لها الى الهاوية.. انه الانتقام من عدن وانه التدمير لكل مقدرات وجغرافية وتاريخ
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