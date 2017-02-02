رئيس تحرير صحيفة يمنية : معارك الساحل الغربي بتعز ستنتهي بانفصال الجنوب وبقاء الشمال بلا اي شرعيات وبلا أي اعتراف خارجي

قال رئيس تحرير صحيفة الاولى اليمنية ان المعارك التي تقودها قوات جنوبية بمنطقة المخا الساحلية بمحافظة تعز اليمنية هدفها الانتهاء من مسلسل فصل الشمال عن الجنوب .

وقال محمد عايش في تحليل سياسي له حول التطورات العسكرية في هذه المنطقة ان التحالف العربي قرر اللجوء إلى الخطة ب وهي فصل الجنوب عن الشمال وابقاء الشمال منطقة محاصرة بسبب عدم قدرة القوات الموالية للشرعية في مناطق الشمال تحقيق أي تقدم .

وقال عايش على صفحته بالفيس بوك :"تبدو المحاولة المستميتة للسعودية لاجتياح الساحل الغربي أوضح مُرجِّحٍ حتى الآن لسيناريو فصل الجنوب عن الشمال، في حال فشل اجتياح الشمال.

وتابع قائلا :" دخلت السعودية، وتحالفها، الحرب دون أية خطة بديلة في حال فشلت الخطة الرئيسية وهي السيطرة على صنعاء وكامل البلاد، واجتثاث الحوثيين وصالح وكامل المعسكر المناوئ.

ولكن الخطة "ب" يبدو أنها قد تخلقت، أو تتخلق الآن، في غمرة الفشل: فصل الجنوب، ولكن بحيث تمتد سيادة الدولة الانفصالية إلى باب المندب، ولذلك يُقدم العدوان معركة الساحل كمعركة "جنوبية"، من حيث أن كل المقاتلين فيها جنوبيون، قياداتٍ وجنوداً.

فصل الجنوب ليس هدفاً بحد ذاته، الهدف هو فصل الجنوب لتدمير الشمال.

فالمطلوب، مع وصول الفشل في اجتياح الشمال إلى مستويات شبه مؤكدة، أن يُترك هذا الشمال كسجن كبير، محاصرٍ، بلا سيادة جوية وبحرية، وبلا أية إمكانيات لنهوض دولة.

لهذا يجري، وبشكلٍ ممنهج، نقل كل "الشرعيات" إلى عدن، من المطار إلى البنك المركزي إلى مجلس النواب، كي يصبح ما تبقى من الشمال بلا أية شرعيات وبلا أي اعتراف خارجي.

المزيد في أخبار وتقارير البيضاء :المقاومة تطهر أحد المواقع من المليشيات الإنقلابية في قيفة برداع تمكن رجال المقاومة الشعبية من تطهير أحد المواقع التي يسيطر عليها مليشيات الحوثي و صالح الإنقلابية في مديرية القريشية التابعة لقيفة برداع محافظة البيضاء.وقالت الإمارات: قرار ترامب حظر السفر على 7 دول "شأن داخلي" أمريكي اعتبر وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر دخول القادمين من 7 بلدان ذات أغلبية مسلمة "قرارا سياديا" رفض سعودي أميركي للتدخلات الإيرانية في المنطقة أكد وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، وولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، في مكالمة هاتفية، معارضتهما «تدخلات النظام