الجفري : مايحدث من تلاعب بحياة الناس في الجنوب اليوم امور مدبرة وغير مقبولة

مقالات الرأي

محمد بالفخر ترامبات العرب في كل قوائم التطور والرقي وبحسب كل الدراسات ومؤشرات بناء الدول ورفاهية الفرد تأتي الدول العربية والإسلامية

منصور صالح العنصرية العربية! العنصرية التي أظهرها ويظهرها الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، في نظرته وتعامله مع العرب والمسلمين،

سعيد النخعي ضيق الأفق وانحسار الرؤية خياراتنا ضيقة ، وأفق الرؤية عندنا محدود ، فلا ننظر للأشياء مجردة حتى نراها على حيقيتها ، بسب التخندق حول

ماجد الداعري وزير خارجية الشرعية يقع بشراك تخبطه الدبلوماسي وقع وزير خارجية حكومة الشرعية عبدالملك المخلافي في شراك تخبطه الدبلوماسي عند حديثه المباشر قبل قليل مع مهند

محمد علي محسن فرمانات مخيبة للآمال !! قبل عام ، وتحديدا ، في لقاء حضرته في قصر المعاشيق مطلع فبراير من العام الفائت ،تحدث الرئيس هادي وبكل مرارة

د.عيدروس النقيب الإرهاب الأكبر والإرهاب الصغير ما تفعله الإدارة الأمريكية تحت حجة مكافحة الإرهاب يمثل إرهابا منظما ورسميا تقوم به أجهزة دولة تزعم أنها

د. حسين لقور شبوة و وظلم بعض أبنائها شبوه من أكثر مناطق الجنوب تعرض النسيج الاجتماعي فيها للتمزيق في ظل الوحدة المشؤمة دون شك. لكن السؤال لماذا

صالح علي الدويل باراس نقل مجلس النواب ومسائل اخرى أعتقد ان نقل البرلمان أمر واقع إلى الجنوب مثلما انتقلت الحكومة يأتي في إطار المناورات السياسية وعمليا هو لا

د. ياسين سعيد نعمان حتى لا تبقى المعركة مجرد موقف من الهجرة واللاجئين بعد قرارات ترامب يدخل العالم في سجال يتسم بالتحدي حول مستقبل الامن الدولي والحريات وحقوق الانسان والتعايش