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الجفري : مايحدث من تلاعب بحياة الناس في الجنوب اليوم امور مدبرة وغير مقبولة

الأربعاء 01 فبراير 2017 11:54 مساءً
عدن(عدن الغد) خاص:


قال القيادي الجنوبي ورئيس حزب رابطة ابناء الجنوب العربي الحر عبدالرحمن الجفري ان مايجري في الجنوب العربي وبالذات عاصمته عدن من تلاعب بالخدمات واستخفاف بمعيشة الناس ورواتبهم امر غير مقبول .
وكان الجفري يعلق على الاحداث الجارية في عدن بحديث لصحيفة "عدن الغد".
وقال الجفري ان استهداف لأبطال المقاومة الجنوبية والحراك الجنوبي، الذين صنعوا ويصنعون الإنتصارات ،بدعم من التحالف الذي طلب الرئيس هادي تدخله... وكذلك ما يجري في إبين وبيحان .. كلها أمور مدبرة وغير مقبولة وستكون لها آثار سلبية خطيرة مالم يتدخل حالا الأخ الرئيس هادي ويضع حدا لها ويبدأ بوضع حد حازم للفساد المنظم والممنهج والذي يستهدف بلادنا بل ويستهدفه شخصيا.


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الجفري : مايحدث من تلاعب بحياة الناس في الجنوب اليوم امور مدبرة وغير مقبولة
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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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