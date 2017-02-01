السفير التركي يسلم وزير الكهرباء والطاقة رسالة من نظيره التركي

التقى وزير الكهرباء والطاقة المهندس/ عبدالله محسن الأكوع سفير جمهورية تركيا لدى بلادنا ليفنت إلر والذي سلمه رسالة من نظيره التركي وزير الطاقة والثروات الطبيعية الدكتور / بيرات البيرق تتعلق بالتعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مجالات الكهرباء والطاقة وسبل تعزيزها.

جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وحاجة بلادنا للحصول على تمويل لبعض المشاريع العاجلة في مجال الطاقة الكهربائية ، كما تطرق اللقاء الى بحث تذليل الصعوبات في مراحل تنفيذ المشروع القطري 60 ميقا وات.

مثمناً مواقف وجهود الحكومة التركية الداعمة لليمن في مختلف المجالات ، خصوصا في مجال الكهرباء والطاقة.

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