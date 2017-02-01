نائب وزير حقوق الانسان يناقش مع منظمات الامم المتحدة في عدن تعزيز الشراكة والتعاون مع الوزارة

ناقش الدكتور محمد محسن عسكر نائب وزير حقوق الانسان مع عدد من ممثلي مكاتب الامم المتحدة باليمن أهمية الشراكة بين المنظمات الدولية والوزارة لتحقيق في مواجهة الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها المدنيون وتفعيل اليات الحماية والمناصرة وتخفيف الاثار السلبية الناتجة عن الانقلاب والتمرد الذي يقوده مليشيات الحوثي صالح الانقلابية .

واكد د. عسكر خلال لقاءه يوم الاربعاء في العاصمة المؤقتة عدن بالمسؤولين الامميين على ضرورة استئناف مشاريع البرنامج الانمائي مع وزارة حقوق الانسان التي تسعى الى استئناف دورها في رفع قدرات منظمات المجتمع المدني والتوعية باتفاقيات حقوق الانسان ومراقبة مدى الالتزام بها والذي يأتي ضمن اهتمام وتوجه الوزارة لتعزيز حماية حقوق الإنسان في اليمن اثناء بعد توقف اطلاق النار.

كما أكد عسكر دعوته للمنظمات الدولية بفتح مكاتبها الرئيسية ومزاولة انشطتها الانسانية الإنمائية في العاصمة المؤقتة .

وفي اللقاء استعرض مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عدد من الأنشطة التي نفذها البرنامج خلال فترة الحرب.

من جانبها رحبت كلا من السيدة جاكلين مديرة مفوضية شؤون اللاجئين والسيد سيلفان ميرلين من البرنامج الإنمائي بالشراكة مع وزارة حقوق الانسان.

حضر اللقاء وكيل وزارة حقوق الانسان لقطاع الشراكة والتعاون الدولي نبيل عبدالحفيظ

ومن جانب المنظمات الدولية حضر كلا من السيد سيلفان ميرلين مدير البرنامج الإنمائي للامم المتحدة في عدن والسيدة جاكلين بارليفلت المنسقة الامنية لمكاتب الأمم المتحدة ومديرة مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والسيد وليد عبدالقادر باهارون خبير المشاريع في البرنامج الإنمائي والسيدة عائشة محمد سعيد مسئول الشؤون الاجتماعية في المفوضية في عدن.

الجدير بالذكر بأن وزارة حقوق الانسان استأنفت نشاطها الكامل من العاصمة المؤقتة عدن بحسب توجيهات رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء.

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