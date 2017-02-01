صالح يدعو السعودية للتدخل لوقف الحرب في اليمن

دعا الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح الحكومة السعودية ودول الخليج إلى التدخل لوقف الحرب في اليمن وذلك في اول تصريحات من نوعها للرجل وقد تعكس تغير محتمل لخارطة التحالفات في اليمن .

وكان صالح يتحدث خلال لقاء جمعه باعضاء من المجلس السياسي الذي اعلن عنه في صنعاء قبل أشهر من اليوم وضم ممثلين عن جماعة الحوثي وحزب صالح .

وقال صالح انه يدعو الاخوة في الاشقاء في مجلس التعاون للتدخل لوقف الحرب .

واضاف صالح قائلا :" تدخلوا في 2011 بمبادرة خليجية نجحت في حل الازمة حينها وسنكون شاكرين لهم ان تدخلوا اليوم لوقف الحرب في اليمن .

وتابع قائلا :" قد يقال انني اتودد للسعودية والحقيقة انني مع السلام واتمنى ان يساهم الخليجيون معنا في ذلك .

ولم يصدر صالح طوال فترة الحرب أي تصريحات مشابهة وقال أكثر من مرة انه مستعد لخوض حرب طويلة الامد .

ولم تعلق الدول الخليجية حتى يوم الاربعاء على تصريحات صالح هذه .

واندلعت الحرب في اليمن في الـ 26 من مارس 2015 ولاتزال مستمرة حتى اليوم .

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