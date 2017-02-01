شهيد وثلاثة جرحى في صفوف المقاومة والجيش في معارك كرش

تواصلت المعارك وبشكل عنيف منذ صباح اليوم الأربعاء في محاولة من المقاومة والجيش الوطني لاستعادة مواقع كانت قد سيطرت عليها المليشيات خلال الأيام الماضية في كرش.

وبحسب مصادر ميدانية فإن البطل سفيان محمد ثابت من أبناء مديرية الأزارق بمحافظة الضالع استشهد في المعارك التي اندلعت اليوم في كرش فيما جرح ثلاثة آخرون وهم وضاح حسين الدعري وفضل محسن القلعة وأمين مثنى حسين وعلان في نفس تلك المعارك وهم من ابناء الأزراق التابعة لمحافظة الضالع.

وأضافت المصادر أن ما لايقل عن ستة عناصر في صفوف المليشيات لقت حتفها وجرح عدد آخر في تلك المواجهات والتي تمكنت المقاومة الجنوبية والجيش الوطني فيها من استعادة مواقع باصهيب والأدراع في المحور الغربي لبلدة كرش.

في سياق متصل كثفت المليشيات الإجرامية من قصفها المدفعي والصاروخي على بلدة كرش من أماكن سيطرتها شمال مدينة الشريجة وهو الأمر الذي استدعى تدخل مدفعية الجيش الوطني والتي بدورها استهدفت مواقع المليشيات في جبال المشجورة والنفق وخداش وقمعة الصرور وخزيجة ومناطق قريبة من الشريجة.

من: أكرم العزبي- تصوير:نبيل القعيطي

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