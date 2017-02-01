اللواء فضل حسن: الجيش مسنودا بالمقاومة الجنوبية يستعيد سلسلة جبال السوداء ويستكمل تحرير مرتفعات باصهيب في كرش

قال اللواء الركن فضل حسن قائد المنطقة العسكرية الرابعة ان الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية وبإسناد قوات التحالف العربي ماضون لتحرير كل أراضي الوطن من الإنقلابيين .

وأضاف اللواء حسن في تصريح "لعدن الغد" لدى إستعادة الجيش الوطني والمقاومة اليوم سلسلة جبال السوداء وجبل باصهيب الثاني في جبهة كرش شمال محافظة لحج " لن نترك المليشيات تسترد أنفاسها في أي جبهة من الجبهات".

من جهته أكد الناطق الرسمي باسم المنطقة العسكرية الرابعة محمد النقيب ان أبطال الجيش الوطني بقيادة ميدانية للواء الركن فضل حسن ، شنوا هجوماً على مليشيات الإنقلابيين المتمركزة في تلك الجبال وكبدوهم خسائر كبيرة .

مشيرا ان ابطال الجيش والمقاومة تمكنوا اليوم من استكمال تحرير مرتفعات باصهيب وجبال السوداء القريبة من التبة الحمراء المحررة.

وأضاف النقيب أن الجيش الوطني يواصل التقدم في ميسرة كرش وميمنتها بثبات محققاً إنتصارات متتالية على مليشيات الحوثي والمخلوع صالح.

وكان الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية قد أمن الأسبوع الماضي موقع التبة الحمراء الإستراتيجي في كرش بعد معارك عنيفة مع مليشيات الحوثيين وصالح ،ما سهل على الأبطال تحقيق الإنتصارات باتجاه الميسرة.

*من نبيل القعيطي

من: نبيل القعيطي

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