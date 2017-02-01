هل زينت واجهة برج خليفة بدبي بعلم الجنوب فعلا ؟

تبادل نشطاء محليون على مواقع التواصل الاجتماعية تسجيلا مرئيا قال ناشروه انه لعلم الجنوب وهو يزين بالاضواء الملونة واجهة برج خليفة بمدينة دبي وهو اطول مبنى حول العالم حتى اليوم .

ويظهر التسجيل المرئي الذي لم تتمكن "عدن الغد" من التحقق من صحته علم الجنوب مرسوما بالاضواء الالكترونية على واجهة المبنى .

ويتضمن التسجيل المرئي اطلاقا للألعاب النارية .

وتبادل الآلاف هذا التسجيل على مواقع التواصل وشاركوه .

*من عبدالناصر باصميع

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