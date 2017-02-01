هل زينت واجهة برج خليفة بدبي بعلم الجنوب فعلا ؟
الأربعاء 01 فبراير 2017 08:26 مساءً
دبي ((عدن الغد)) خاص:
دبي ((عدن الغد)) خاص:
تبادل نشطاء محليون على مواقع التواصل الاجتماعية تسجيلا مرئيا قال ناشروه انه لعلم الجنوب وهو يزين بالاضواء الملونة واجهة برج خليفة بمدينة دبي وهو اطول مبنى حول العالم حتى اليوم .
ويظهر التسجيل المرئي الذي لم تتمكن "عدن الغد" من التحقق من صحته علم الجنوب مرسوما بالاضواء الالكترونية على واجهة المبنى .
ويتضمن التسجيل المرئي اطلاقا للألعاب النارية .
وتبادل الآلاف هذا التسجيل على مواقع التواصل وشاركوه .
*من عبدالناصر باصميع
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