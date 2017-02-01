مقاتلون جنوبيون: علي محسن الأحمر يمارس ضغوط ضدنا بهدف تسليم جبهة البقع

قال مقاتلون جنوبيون ان اللواء علي محسن الاحمر يمارس ضغوط ضدهم في جبهة البقع بهدف اجبارهم على التخلي عن الجبهة وتسليمها لقيادات موالية له .

ويقاتل المئات من افراد المقاومة الجنوبية منذ أشهر بجبهة البقع بمحافظة صعدة حيث تمكنوا من تحقيق تقدم ميداني كبير .

وقال المقاتلون لمحرر "عدن الغد" عبر الهاتف انه ومنذ زيارة اللواء الاحمر لجبهات مجاورة في صعدة باتوا يواجهون صعوبة بالغة في الحصول على التموينات الكافية من الماء والغذاء والادوية والمشتقات النفطية .

واكد المقاتلون ان عملية المضايقات جأت عقب رفضهم أي عملية اشراف للواء الاحمر على جبهتهم بهدف السيطرة عليها لاحقا .

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