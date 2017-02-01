مقاتلون جنوبيون: علي محسن الأحمر يمارس ضغوط ضدنا بهدف تسليم جبهة البقع
الأربعاء 01 فبراير 2017 07:04 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
قال مقاتلون جنوبيون ان اللواء علي محسن الاحمر يمارس ضغوط ضدهم في جبهة البقع بهدف اجبارهم على التخلي عن الجبهة وتسليمها لقيادات موالية له .
ويقاتل المئات من افراد المقاومة الجنوبية منذ أشهر بجبهة البقع بمحافظة صعدة حيث تمكنوا من تحقيق تقدم ميداني كبير .
وقال المقاتلون لمحرر "عدن الغد" عبر الهاتف انه ومنذ زيارة اللواء الاحمر لجبهات مجاورة في صعدة باتوا يواجهون صعوبة بالغة في الحصول على التموينات الكافية من الماء والغذاء والادوية والمشتقات النفطية .
واكد المقاتلون ان عملية المضايقات جأت عقب رفضهم أي عملية اشراف للواء الاحمر على جبهتهم بهدف السيطرة عليها لاحقا .
تعليقات القراء
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[1] والله جات منه ولا منكم.. فلينسحب كل الجنوبيون إلى الجنوب ويتركوا البقع لعلي محسن والشماليين
الأربعاء 01 فبراير 2017
سعيد الحضرمي | حضرموت
نعم، جات من علي محسن ولا من الجنوبيين.. فلينسحب كل الجنوبيين إلى الجنوب ويتركوا البقع لعلي محسن والشماليين.. وليذهب الجنوبيون إلى مكيراس وبيحان، فهناك الجهاد والمقاومة أوجب و أولى.. ولا مستقبل للشعب الجنوبي ولا لأجياله القادمة، إلا بفك إرتباطه من الوحدة اليمنية المتعفنة، وإستعادة كامل حقوقه الشرعية المغتصبة بالقوة والحرب، وفي مقدمة تلك الحقوق، حقه في تقرير مصيره وإستعادة دولته وكرامته ومقدراته.
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