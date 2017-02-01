الحوثيون يطردون مدير الهيئة العليا للأدوية المحسوب على حزب صالح
مبنى الهيئة العليا للأدوية بصنعاء
الأربعاء 01 فبراير 2017 06:48 مساءً
صنعاء (عدن الغد) خاص:
صنعاء (عدن الغد) خاص:
اقتحم مسلحون من ميليشيات الحوثي مقر الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية في صنعاء، اليوم الأربعاء.
وجاء الاقتحام المليشيات احتجاجا على إصدار ما يسمى بوزير الصحة في سلطة الانقلابيين غير الشرعية قرارا يقضي بتعين مديرا جديد للهيئة ذات الطابع الإنساني.
وأجبر الحوثيون عقب اقتحامهم مقر الهيئة، المدير المقال على ممارسة مهامه، وطردوا المدير الجديد المعين، المحسوب على حزب حليفهم علي عبد الله صالح.
وتصاعدت حدة التوترات والخلافات بين الحليفين، ميليشيات الحوثي وقوات صالح، على خلفية تقاسم الحصص ونهب أموال المواطنين ومؤسسات الدولة.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها