قبائل لقموش تدين بشدة الهجوم على منزل المقاوم ورئيس عمليات محور تعز الشيخ العميد/عدنان رزيق القميشي في مدينة عدن

دانت قبائل لقموش بمحافظة شبوة و بشدة جريمة اﻻعتداء السافر على منزل المقاوم البطل ورئيس عمليات محور تعز الشيخ العميد عدنان رزيق القميشي في مدينة عدن يوم اﻻحد الماضي .

وإستنكرت قبائل لقموش في البيان الصادر عن اللقاء العام لهم والمنعقد في مدينة عتق بحضور وكيل اول محافظة شبوة الشيخ محمد صالح بن عديو ووكيل المحافظة ناصر بن محمد إستنكرت ما تعرض له منزل ولدهم المقاوم البطل الشيخ عدنان بن رزيق القميشي والكائن في مدينة الشعب بالعاصمة عدن .

ونددت وباشد العبارات بجريمة اقتحام منزل هذه الشخصية الوطنية البارزة والقيادي والمقاوم والتي ضحت ومنذ الوهلة اﻻولى بالغالي والنفيس في سبيل التصدي لمشروع المليشيات اﻻنقﻻبية ومازالت تواصل التضحيات وعلى صعيد اكثر من جبهة من اجل هزيمة هذا المشروع الصفوي اﻻيراني وتامين حاضر ومستقبل اليمن والجزيرة والخليج من مخاطره الكارثية والمدمرة عليها وعلى واقع منجزاتها اﻻقتصادية واﻻجتماعية العمﻻقة وامنها القومي واﻻستراتيجي.

وإستهجنت قبائل لقموش عملية اقتحام منزل المقاوم البطل العميد عدنان رزيق وتحت كثافة النيران والتي تسببت في حالة من الرعب والخوف ﻻفراد اسرته واصابة عدد من افراد حراسة المنزل واعطاب مجموعة من السيارات .

معربةً عن إستيائها الشديد من هذه الجريمة النكراء و التي يندى لها الجبين والتاريخ .مؤكدت بانها جريمة جسيمة ومركبة ومتكاملة اﻻركان وجريمة ﻻتغتفر بحق رجل بحجم المقاوم الكبير والبطل الشيخ عدنان رزيق .

وإعتبرتها محاولة بائسة من اوكار ازﻻم بقايا المليشيات وقواها الخفية التي تحاول تشتيت جهود استكمال مراحل معركة الرمح الذهبي وتحرير محافظة تعز الباسلة والصابرة من براثن عصابات المليشيات اﻻنقﻻبية الدموية المجرمة كما تستهدف ضرب اﻻصطفاف الوطني القوي مع فخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية واﻻمارات العربية المتحدة الشقيقتين .

وطالبت قيادة الدولة ومحافظة عدن بضرورة الشروع في متابعة ضبط العصابة المسلحة المتورطة باقتحام المنزل وكشف هويتهم واتخاذ اﻻجراءات القانونية بحقهم .

وناشدت قبائل لقموش فخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي ودولة رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر ومعالي ووزير الداخلية اللواء حسين محمد عرب ومحافظ عدن ومدير أمنها بضرورة وضع حد للاعتداءات على الرموز الوطنية من ابطال المقاومة الشعبية وضرورة حمايتهم وحماية اسرهم وعدم السماح بالحاق الضرر بممتلكاتهم.

حضر اللقاء مستشار المحافظة محسن الحاج

المزيد في أخبار وتقارير قبائل لقموش تدين بشدة الهجوم على منزل المقاوم ورئيس عمليات محور تعز الشيخ العميد/عدنان رزيق القميشي في مدينة عدن دانت قبائل لقموش بمحافظة شبوة و بشدة جريمة اﻻعتداء السافر على منزل المقاوم البطل ورئيس عمليات محور تعز الشيخ العميد عدنان رزيق القميشي في مدينة عدن يوم اﻻحد الرعيني يؤكد أهمية توعية المجتمع بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني أكد وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ياسر الرعيني، أهمية رفع الوعي المجتمعي حول مخرجات الحوار الوطني، في كافة المحافظات اليمنية. وأشار في اختتام منتسبون من دائرة الهندسة الاشغال العسكرية يشكون عدم استلام مرتباتهم لشهر نوفمبر شكا عدد من الضباط والصف والجنود المنتسبين لدائرتي الأشغال والهندسة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع من عدم استلامهم لمرتباتهم لشهر نوفمبر في ملابسات غامضة وبطرق