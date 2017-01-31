وزير إماراتي يتهم الإخوان وإيران باستهداف العلاقة بين بلاده والسعودية

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات الدكتور أنور قرقاش، أن التحالف بين دولته والمملكة العربية السعودية سيبقى متيناً، في رده على ما قال بانه محاولات البعض لإستهداف العلاقة الإماراتية السعودية واصفاً تلك المحاولات بالسمجة.

وأكد الدكتور قرقاش في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن من يقف خلف هذه الإدعاءات هي جماعة الإخوان وإيران، وقال اليوم الثلاثاء : "التلفيق الإعلامي الذي يستهدف العلاقة الإماراتية السعودية سمج، ومحسوب على جماعة الإخوان وإيران، نزداد تصميماً بأن يبقى التحالف سداً عربياً صلباً".

وأضاف: "من الضروري أن تتحرى القنوات الإعلامية المستقلة مصدر الأخبار الكاذبة، وستكتشف دور الإخوان وإيران في محاولة إستهداف المشاريع العربية الناجحة".

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