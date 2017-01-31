وجه رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر بسرعة استكمال اجراءات صرف مستحقات الربع الرابع وما تبقى من الربع الثالث للطلاب المبتعثين في الخارج.



جاء ذلك خلال لقاءه بوزير التعليم العالي الدكتور حسين باسلامة، والذي أطلع رئيس الوزراء على تقرير بشأن آلية الصرف للطلاب في الخارج.



كما أكد رئيس الوزراء ان الحكومة قامت بإرسال مستحقات الطلاب في باقي الدول خلال الأسبوع الماضي وسيبدأ الصرف خلال الأيام القادمة.



وقال ان " الطلاب المبتعثين هم سفراء بلادهم في المهجر وأن الحكومة لن تتوانى في تقديم كافة الدعم والتسهيلات حتى يستكملوا مشوارهم التعليمي فهم مستقبل الوطن وصانعي مجده وحضارته وعليهم الالتزام بأنظمة وقوانين البلدان الذي يقيمون فيها.



وأكد الدكتور بن دغر أن المليشيا الانقلابية نهبت مستحقات الطلاب المبتعثين وسخرتها لما يسمى بالمجهود الحربي وأن الحكومة ومن منطلق مسؤولياتها الوطنية وواجبها الوطني قامت بصرف المستحقات لجميع الطلاب المبتعثين دون استثناء وستحرص على توفير البيئة التعليمية المناسبة للطلاب.



ونقل وزير التعليم العالي تحيات وتقدير ابناء الطلاب المبتعثين للحكومة الشرعية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على ما قدموه وما يقدموه لخدمة سفراء اليمن ومستقبله من دعم لا محدود سواء في الجامعات اليمنية او في دول الابتعاث.

المزيد في أخبار وتقارير الخارجية اليمنية تدين استهداف الحوثيين لمكتب التهدئة والفرقاطة السعودية ادانت وزارة الخارجية بالحكومة الشرعية بأشد العبارات عملية استهداف مبنى التهدئة التابع للأمم المتحدة في ظهران الجنوب من قبل ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية.وأكدت بن دغر يوجه بسرعه استكمال صرف مستحقات الطلاب المبتعثين وجه رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر بسرعة استكمال اجراءات صرف مستحقات الربع الرابع وما تبقى من الربع الثالث للطلاب المبتعثين في الخارج.جاء ذلك خلال لقاءه بحث إمكانية مساهمة تركيا في دعم المياه والبيئة في المحات المحررة التقى الدكتور/ عزي هبة الله شريم وزير المياه والبيئة ظهر اليوم / عبدالله الساري منسق وكالة التعاون الدولي بدولة تركيا .وخلال اللقاء استعرض وزير المياه والبيئة مراحل