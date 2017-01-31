بن دغر يوجه بسرعه استكمال صرف مستحقات الطلاب المبتعثين
عدن (عدن الغد) خاص:
وجه رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر بسرعة استكمال اجراءات صرف مستحقات الربع الرابع وما تبقى من الربع الثالث للطلاب المبتعثين في الخارج.
جاء ذلك خلال لقاءه بوزير التعليم العالي الدكتور حسين باسلامة، والذي أطلع رئيس الوزراء على تقرير بشأن آلية الصرف للطلاب في الخارج.
كما أكد رئيس الوزراء ان الحكومة قامت بإرسال مستحقات الطلاب في باقي الدول خلال الأسبوع الماضي وسيبدأ الصرف خلال الأيام القادمة.
وقال ان " الطلاب المبتعثين هم سفراء بلادهم في المهجر وأن الحكومة لن تتوانى في تقديم كافة الدعم والتسهيلات حتى يستكملوا مشوارهم التعليمي فهم مستقبل الوطن وصانعي مجده وحضارته وعليهم الالتزام بأنظمة وقوانين البلدان الذي يقيمون فيها.
وأكد الدكتور بن دغر أن المليشيا الانقلابية نهبت مستحقات الطلاب المبتعثين وسخرتها لما يسمى بالمجهود الحربي وأن الحكومة ومن منطلق مسؤولياتها الوطنية وواجبها الوطني قامت بصرف المستحقات لجميع الطلاب المبتعثين دون استثناء وستحرص على توفير البيئة التعليمية المناسبة للطلاب.
ونقل وزير التعليم العالي تحيات وتقدير ابناء الطلاب المبتعثين للحكومة الشرعية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على ما قدموه وما يقدموه لخدمة سفراء اليمن ومستقبله من دعم لا محدود سواء في الجامعات اليمنية او في دول الابتعاث.
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