MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الثلاثاء 31 يناير 2017 07:24 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير بحث إمكانية مساهمة تركيا في دعم المياه والبيئة في المحات المحررة
أخبار وتقارير

بحث إمكانية مساهمة تركيا في دعم المياه والبيئة في المحات المحررة

الثلاثاء 31 يناير 2017 05:29 مساءً
عدن(عدن الغد)خاص:

التقى الدكتور/ عزي هبة الله شريم وزير المياه والبيئة ظهر اليوم / عبدالله الساري منسق وكالة التعاون الدولي بدولة تركيا .وخلال اللقاء استعرض وزير المياه والبيئة مراحل تطور العلاقات اليمنية التركية والزيارات بين مسؤلي البلدين و الشقيقين وأكد أهمية أن تحظى الاحتياجات القائمة في مؤسسة المياه والصرف الصحي والبيئة بعدن إلى دعم ومساندة الأشقاء في تركيا خصوصا توفير طاقة شمسية لتوليد التيار الكهربائي في مناطق الحقول وحفر أبار اضافية . كما تم في اللقاء مناقشة مدى إمكانية مساهمة الجانب التركي في دعم مشاريع تطوير شبكة المياه والصرف الصحي في العاصمة عدن وكذا مجالات حماية البيئة بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر اليمنية للاستفادة من الخبرات التركية في مجالات المياه والصرف الصحي وحماية البيئة .وأبدا وفد وكالة التعاون الدولي ( تيكا) استعداده لرفع تقرير متكامل عن احتياجات مؤسسة المياه والصرف الصحي بالعاصمة عدن وفي المحافظات المحررة واستضافة مجموعة من المختصين لزيارة تركيا لغرض التدريب . حضر اللقاء المهندس/ نجيب محمد احمد مستشار وزير المياه وجمال بلفقيه مستشار وزارة الإدارة المحلية ومنسق اللجنة العليا للإغاثة ومحمد سعيد الصبيحي مدير عام العلاقات العامة بوزارة المياه وعدد من المسولين

 


المزيد في أخبار وتقارير
الخارجية اليمنية تدين استهداف الحوثيين لمكتب التهدئة والفرقاطة السعودية
ادانت وزارة الخارجية بالحكومة الشرعية بأشد العبارات عملية استهداف مبنى التهدئة التابع للأمم المتحدة في ظهران الجنوب من قبل ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية.وأكدت
بن دغر يوجه بسرعه استكمال صرف مستحقات الطلاب المبتعثين
وجه رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر بسرعة استكمال اجراءات صرف مستحقات الربع الرابع وما تبقى من الربع الثالث للطلاب المبتعثين في الخارج.جاء ذلك خلال لقاءه
بحث إمكانية مساهمة تركيا في دعم المياه والبيئة في المحات المحررة
التقى الدكتور/ عزي هبة الله شريم وزير المياه والبيئة ظهر اليوم / عبدالله الساري منسق وكالة التعاون الدولي بدولة تركيا .وخلال اللقاء استعرض وزير المياه والبيئة مراحل




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
الحوثيون يزعمون قصف بارجة حربية سعودية
عاجل : انفجار عبوة ناسفة بجولة كالتكس استهدفت سيارة هيلوكس على متنها جنود من الحزام الأمني
العمل الأمريكي من أجل الجنوب يحتج لدى مجلس الأمن
قوات الامن بلحج تقتل قياديا بارزا في القاعدة خلال عملية دهم
مجاميع قبلية من شبوة تصل عدن عقب واقعة هجوم مسلحة استهدفت منزل القيادي (عدنان زريق)
مقالات الرأي
بعد قرارات ترامب يدخل العالم في سجال يتسم بالتحدي حول مستقبل الامن الدولي والحريات وحقوق الانسان والتعايش
تسير عدن وفق سيناريو مرسوم لها الى الهاوية.. انه الانتقام من عدن وانه التدمير لكل مقدرات وجغرافية وتاريخ
كم كان ساحل أبين جميل وجذاب وساحر قبل أن تعبث به أيادي الفساد بتعليمات حاقدة وقذرة من شيطان ومارد أليمن
الإمام الداعشي المؤسس! الإمام المطهر شرف الدين ..ورهائن خولان الطيال! هذا حدث قبل 500 سنة قتل المطهر ثمانين
اتحدى كل السياسيون العملاقة المخضرمون والخبراء العسكريين  الاستراتيجيون  والاقتصاديون الماهرون في
في كل الحروب تستجد مواقف وانتصارات عسكريه هي من تفرض وتضع اجنده وشروط وضمانات تتغير بتغير الموقف العسكري
يثير قرار عبدربه منصور حول نقل مجلس نواب الشمال إلى عدن قلقا هائلا في أبعاده الوطنية والسياسية .. ولهذا نرى
ستظل المدرسة المحسنية  ودورها الريادي التربوي والتعليمي مصدر فخر للحج وأبنائها، بل ومعلماً بارزاً يُشار
منذ غداة حرب  1994م التي شُـنّـتْ على الجنوب  شرعت جهات مختلفة  بسلطة ما بعد ذلك التاريخ ولحسابات 
الجولة المصورة التي قام بها رئيس الجمهورية المشير /عبدربه منصور هادي يوم امس في احدى ضواحي محافظة عدن الشرقية
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
مبارك الزفاف الميمون يا محمد جعفر محمد سعد
مبارك التفوق والتميز لأبناء المهندس عبدالله علي الرعيني "إسراء وآلاء وعلي"
وفيات
حشود من ابناء مديرية عسيلان بيحان تشيع الهامة التربوية حسين دعمك
البقاء لله

جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017