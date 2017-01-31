التقى الدكتور/ عزي هبة الله شريم وزير المياه والبيئة ظهر اليوم / عبدالله الساري منسق وكالة التعاون الدولي بدولة تركيا .وخلال اللقاء استعرض وزير المياه والبيئة مراحل تطور العلاقات اليمنية التركية والزيارات بين مسؤلي البلدين و الشقيقين وأكد أهمية أن تحظى الاحتياجات القائمة في مؤسسة المياه والصرف الصحي والبيئة بعدن إلى دعم ومساندة الأشقاء في تركيا خصوصا توفير طاقة شمسية لتوليد التيار الكهربائي في مناطق الحقول وحفر أبار اضافية . كما تم في اللقاء مناقشة مدى إمكانية مساهمة الجانب التركي في دعم مشاريع تطوير شبكة المياه والصرف الصحي في العاصمة عدن وكذا مجالات حماية البيئة بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر اليمنية للاستفادة من الخبرات التركية في مجالات المياه والصرف الصحي وحماية البيئة .وأبدا وفد وكالة التعاون الدولي ( تيكا) استعداده لرفع تقرير متكامل عن احتياجات مؤسسة المياه والصرف الصحي بالعاصمة عدن وفي المحافظات المحررة واستضافة مجموعة من المختصين لزيارة تركيا لغرض التدريب . حضر اللقاء المهندس/ نجيب محمد احمد مستشار وزير المياه وجمال بلفقيه مستشار وزارة الإدارة المحلية ومنسق اللجنة العليا للإغاثة ومحمد سعيد الصبيحي مدير عام العلاقات العامة بوزارة المياه وعدد من المسولين

المزيد في أخبار وتقارير الخارجية اليمنية تدين استهداف الحوثيين لمكتب التهدئة والفرقاطة السعودية ادانت وزارة الخارجية بالحكومة الشرعية بأشد العبارات عملية استهداف مبنى التهدئة التابع للأمم المتحدة في ظهران الجنوب من قبل ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية.وأكدت بن دغر يوجه بسرعه استكمال صرف مستحقات الطلاب المبتعثين وجه رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر بسرعة استكمال اجراءات صرف مستحقات الربع الرابع وما تبقى من الربع الثالث للطلاب المبتعثين في الخارج.جاء ذلك خلال لقاءه بحث إمكانية مساهمة تركيا في دعم المياه والبيئة في المحات المحررة التقى الدكتور/ عزي هبة الله شريم وزير المياه والبيئة ظهر اليوم / عبدالله الساري منسق وكالة التعاون الدولي بدولة تركيا .وخلال اللقاء استعرض وزير المياه والبيئة مراحل