بعد لقاءه قيادات وزارة الدفاع.. بن دغر: رواتب شهر ديسمبر ستصرف خلال يومين

قال رئيس الوزراء الدكتور أحمد بن دغر الى إنه وبحسب توجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية سيتم البدء بصرف رواتب الجيش والأمن لشهر ديسمبر خلال اليومين القادمين.

وأكد بن دغر إن الصرف سيتم باستخدام نظام البصمة وكادر من ذوي الاختصاص والكفاءة منعاً للازدواجية وتجنباً للأخطاء التي حدثت الشهر الماضي.

وأشاد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر بالانتصارات التي حققها الجيش الوطني مسنوداً بقوات التحالف العربي في كل الجبهات في سبيل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.



جاء ذلك خلال استقباله اليوم مساعدي وزير الدفاع اللواء عبدالقادر العمودي واللواء صالح الزنداني ومدير الدائرة المالية نبيل الكحلاني ومدير دائرة الامداد عبدالله السقلدي ومدير المؤسسة الاقتصادية العسكرية سامي السعيدي وعدد من قادة الوزارة ، لمناقشة آلية صرف رواتب الجيش الوطني والأمن لشهر ديسمبر في جميع المناطق العسكرية وإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس وطنية.



وشدد بن دغر على ضرورة إعادة بناء المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس وطنية وعسكرية تؤسس لجيش وطني ولاءة للوطن وللشعب بعيداً عن المناطقية والطائفية والحزبية والتي لا تخدم الوطن وتصون ارضة ومجتمعة.



كما أكد على إعادة الاعتبار لصندوق التقاعد الذي استولى على مقدراته الحوثيين، وتطوير أداء المؤسسات العسكرية ورفع مستوى الجاهزية القتالية في كافة الجبهات والمعسكرات .



واستمع رئيس الوزراء إلى تقرير من قادة وزارة الدفاع اطلع من خلاله على سير المعارك في كافة الجبهات والانتصارات التي حققها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، بالاضافة إلى طبيعة الآلية المعدة لصرف رواتب شهر ديسمبر للجيش والأمن وإعادة عمل المؤسسة الاقتصادية العسكرية لتقوم بواجبها الوطني في خدمة الجيش.



وهنأ بن دغر اللجان التي أشرفت على صرف رواتب الجيش الوطني والأمن لشهر نوفمبر الماضي واستكمالها لعملية الصرف وتأسيس قواعد بيانات صحيحة.



كما وجه رئيس الوزراء مدير المؤسسة الاقتصادية العسكرية بالعمل على توفير الاحتياجات اللازمة للجيش والأمن كما كانت تفعل ذلك من قبل، لافتا إلى أن الحكومة ستدعم المؤسسة لتمارس عملها في خدمة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية.

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